Torino-Fiorentina 0-1, Kean lancia la viola di Palladino

Vince 0-1 la Fiorentina a Torino contro il Toro. A decidere il match la rete di Moise Kean in chiusura di prima frazione. Gigliati ora al terzo posto in classifica.

Torino-Fiorentina, le ufficiali

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco; Pedersen, Tameze, Ricci, Vlasic, Sosa; Adams, Sanabria. All. Vanoli.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Richardson, Bove; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. All. Palladino.

La partita

Pronti via e granata subito pericolosi con Adams. Lancio di Milinkovic per lo scozzese, che si accentra e calcia da fuori area col destro ma arriva la chiusura in angolo di Ranieri. Al 15′ ci prova poi Pedersen. Iniziativa sulla destra dell’esterno, che mette un pallone teso in area spazzato in angolo da Comuzzo. Un minuto e il Toro perde Adams per infortunio. Problemi muscolari per Adams: lo scozzese già da qualche minuto sembrava essere in difficoltà. Necessario il cambio. Entra Njie. In chiusura di prima frazione è poi Kean a sbloccarla. Su lancio dalle retrovie di Ranieri, Maripan si fa superare clamorosamente da Kean che poi batte in uscita Milinkovic siglando lo 0-1. Un minuto e il Toro pareggia. Rete di Maripan che viene però annullata per fuorigioco. Nella ripresa è il Toro a provarci per primo con Sanabria. Bella girata al volo su cross di Pedersen, ma il centravanti non trova la porta. Al 71′ grande occasione per Pedersen che colpisce il palo. Filtrante di Walukiewicz per l’esterno, che sull’uscita di De Gea centra il legno alla sua destra. 5 minuti e anche Mandragora su punizione trova il palo. Che impatto dell’ex di giornata, che su punizione centra il legno esterno a Milinkovic immobile. Termina così con la Fiorentina ora terza.