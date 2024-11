Ufficiale Berrettini, un sogno che si avvera: i suoi tifosi fanno festa

Matteo Berrettini, il sogno sta davvero per avverarsi: anche i suoi tifosi fanno festa

Probabilmente si tratta di una di quelle notizie che stava attendendo da un bel po’ di tempo Matteo Berrettini. Il tennista romano, dopo un periodo alquanto tormentato, sembra che abbia messo definitivamente alle spalle gli infortuni ed i problemi fisici che lo hanno parecchio condizionato. Il suo obiettivo, infatti, è molto chiaro: ritornare tra i migliori nel ranking Atp.

Ovviamente l’argomento in questione non può che essere relativo alla Coppa Davis. Filippo Volandri ancora deve sciogliere i dubbi in merito alle convocazioni. Per Berrettini, però, arriva una importante considerazione da parte del giornalista ed esperto di tennis Lorenzo Cazzaniga.

Nel corso di una intervista che ha rilasciato “MowMag.com” il telecronista di Eurosport ha svelato il suo pensiero, tanto da mettersi nei panni del tecnico italiano, chiamato a decidere a breve i convocati per la Final Eight di Malaga nella quale l’Italia, campione in carica, esordirà ai quarti contro l’Argentina.

Berrettini, splendida notizia: anche i tifosi iniziano a fare festa

Nella stessa intervista, Cazzaniga ha escluso la convocazione di Flavio Cobolli. Quest’ultimo ha contribuito alla qualificazione dell’Italia nella fase a gironi di settembre ma non è affatto nelle migliori condizioni fisiche.

Attenzione anche a Musetti che per Cazzaniga continua a fare molta fatica indoor: “Ha perso due partite in maniera abbastanza veloce. Non ha avuto un finale di stagione brillante“. Il giornalista, ha voluto porre l’attenzione anche su un altro dettaglio che potrebbe essere decisivo a Malaga: “Bisogna considerare un altro aspetto. Il doppio. In squadra abbiamo una coppia importante come Bolelli e Vavassori. Si inizierà da loro. Se dovessimo arrivare in finale non sarebbe il caso di affidarsi di nuovo a Sinner e magari in coppia con Berrettini? Tenere fuori l’altoatesino non è facile, soprattutto in doppio“.

Berrettini, intanto, si è cancellato dall’Atp di Metz, in programma la settimana prossima. La sua stagione, pertanto, si è conclusa con l’eliminazione al primo turno di Parigi Bercy contro Popyrin. Anche Musetti ha declinato la prevista partecipazione al 250 di Belgrado, anch’esso previsto da lunedì. Per entrambi, dunque, si prospetta la convocazione per la Davis. Esclusione quasi certa, invece, per due dei protagonisti del trionfo dello scorso ovvero Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi.