Ultim’ora, Sainz cambia idea: ritorno alla Ferrari

Un clamoroso colpo di scena: Carlos Sainz ancora in Ferrari, può succedere davvero. I tifosi stavolta non se lo aspettavano

Un weekend da incorniciare quello che ha vissuto Carlos Sainz settimana scorsa. In Messico il pilota spagnolo ha fatto sua prima la pole position, arrivando poi a dominare e vincere il GP della domenica. Il ritorno alla vittoria del figlio d’arte dopo la splendida doppietta in Australia.

Il presente parla di un finale di stagione scoppiettante che, soprattutto nella parte alta della classifica piloti e costruttori, può regalare ancora parecchie sorprese. Il futuro di Carlos, però, sarà ben lontano da Maranello. Lo si sa da tempo, sin dallo scorso febbraio quando Ferrari comunicò al mondo intero il clamoroso ingaggio di Lewis Hamilton, non lasciando ormai più spazio per il 30enne di Madrid che si è visto costretto a cercare una nuova sistemazione. Dopo diversi rumors di mercato, alla fine, Carlos ha scelto la Williams. Una scuderia attualmente in grossa difficoltà ma con ampi margini di miglioramento, una storia importante alle spalle e l’ambizione di tornare ai vertici della Formula 1.

Per sua stessa ammissione, però, lo spagnolo si è ritrovato a parlare di quanto doloroso e inaspettato sia stato il divorzio con la Scuderia di Maranello. Nonostante ciò da parte del pilota non vi è alcun risentimento nei confronti della Ferrari: anzi. Sainz rimane legatissimo al suo percorso con il Cavallino Rampante e poche ore fa ha rivelato un annuncio che può tornare a mescolare le carte in tavola: un futuro ancora in Ferrari è davvero possibile.

Ferrari, dietrofront Sainz: l’annuncio è pazzesco

Il portale ‘Gpblog.com’ riferisce alcune parole che ‘Chili’ avrebbe rivelato riguardo al suo legame con Ferrari. Presente ma soprattutto futuro, quando per molti sarebbe praticamente impossibile pensare di continuare a guidare una rossa.

Non per Sainz che, evidentemente, vede più lontano di tutti. E il classe ’94 ha così lasciato aperta, quasi spalancata, una porta per il suo eventuale ritorno a Maranello: “La mia porta, per la Ferrari, sarà sempre aperta. Mai dire mai in futuro”, la rivelazione del #55 che semmai ve ne fosse bisogno, tornerebbe evidentemente ben convinto in Ferrari dopo l’esperienza alla Williams. “Avrei sempre cercato di dare il mio meglio nel mio ultimo anno in Ferrari”.

Lo spagnolo ha concluso il suo discorso sottolineando come non sia stato semplice, per lui, vivere un’annata in rosso pur sapendo di avere virtualmente già le valigie in mano per far spazio ad Hamilton: “È difficile disputare 24 gare sapendo che l’anno dopo te ne andrai. Amo concentrarmi su progetti a medio e lungo termine, cerco sempre di sostenere lo sviluppo della squadra”. Tra pochi mesi approderà alla corte di James Vowles alla Williams: in futuro, chissà che non possa tornare a Maranello.