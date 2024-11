Champions League, domani si riparte: le italiane ma non solo. Il programma

Domani inizierà il programma della quarta giornata di Champions League con diverse sfide in programma.

Fari puntati sulle italiane e sul Milan, impegnato nel teatro dei sogni contro il Real Madrid. La prova del nove per la formazione di Paulo Fonseca che cerca continuità dopo la vittoria esterna in campionato contro il Monza. Trasferta ostica anche per la Juventus che sarà impegnata sul campo del Lille, mentre il Bologna ospiterà al Dall’Ara il Monaco.

Il PSV attenderà il Girona, mentre la Dinamo Zagabria farà visita allo Slovan Bratislava. Il Borussia Dortmund attenderà lo Sturm Graz, mentre il Lipsia farà visita al Celtic. Il Manchester City sarà impegnato sul campo dello Sporting CP, infine super sfida ad Anfield tra il Liverpool e il Bayer Leverkusen.