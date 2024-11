Champions League, mercoledì spicca PSG-Atletico Madrid. Tutte le sfide

Dopo le sfide di domani, il programma di Champions League non si fermerà e continuerà nella giornata di mercoledì con diverse sfide da palinsesto.

Big match a San Siro dove l’Inter ospiterà l’Arsenal per provare a confermarsi dopo il successo esterno in extremis contro lo Young Boys. In campo anche l’Atalanta che farà visita allo Stoccarda. L’Aston Villa farà visita al Club Brugge, mentre lo Shakhtar Donetsk attenderà proprio lo Young Boys. Il Bayern Monaco ospiterà il Benfica, mentre il Barcellona farà visita alla Stella Rossa.

Il Feyenoord se la vedrà in casa contro il Salisburgo, mentre l’Atletico Madrid di Diego Simeone farà visita al Paris Saint-Germain. Chiuderà il programma la sfida contro lo Sparta Praga e il Brest.