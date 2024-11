Fiorentina, momento magico per i viola di Palladino e Kean

7 vittorie consecutive, 8 nelle ultime 9. In casa Fiorentina si sta vivendo un momento magico. I ragazzi di Palladino infatti dopo il ko esterno 3-2 contro l’Atalanta non hanno praticamente più sbagliato. Pareggiando solo a Empoli. Battendo Lazio, Milan e Roma e centrando tra gli altri due successi fondamentali nelle ultime due trasferte di campionato contro Genoa prima e Torino poi. Una Fiorentina che partiti Bonaventura, Milenkovic e Nico Gonzalez ha trovato nuovi leader. De Gea, Gosens, Kean sono solo tre esempi di giocatori che hanno cambiato la mentalità di una squadra che in passato si è spesso persa sul più bello. Una Fiorentina quelle delle ultime 9 partite bella ma anche pratica e capace di soffrire. In grado di segnare 5-6 gol alla volta ma anche di vincere 1-0 soffrendo il giusto. Con Palladino che non si pone obiettivi per una Fiorentina che non deve guardare la classifica ma continuare a lavorare senza perdere l’umiltà per provare ad imporsi come la sorpresa di questa Serie A….