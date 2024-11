Riecco Michael Schumacher: il VIDEO infiamma i tifosi

Torna in auge un momento memorabile che riguarda la leggenda tedesca: il video che ritrae Michael Schumacher è semplicemente incredibile

Michael Schumacher, si sa, ha scritto una fetta importantissima della storia della Formula 1. E se oggi gli appassionati di tutto il mondo si dividono tra Verstappen, Leclerc e Norris, un tempo si viveva un vero e proprio plebiscito in favore del ‘Kaiser’. Un pilota che, nei primi anni 2000, ha dettato legge.

7 titoli mondiali in carriera, di cui 4 – di fila – tra il 2000 ed il 2004 alla guida della Ferrari. Un amore viscerale quello tra la Scuderia di Maranello e Michael che perdura ancora oggi. Alla cronaca, da anni a questa parte, sono balzate però le condizioni di salute più che il ‘presente’ di Schumi. Il 29 dicembre 2013 l’ex ferrarista fu vittima di un tragico incidente: la caduta dagli sci ed i soccorsi immediati non evitarono a Michael importanti ripercussioni sul piano fisico. Da allora, dunque, non si sa più quasi nulla della salute di Schumacher.

La moglie Corinna mantiene il riserbo, fornendo cure multimilionarie al marito anno dopo anno, arrivando spesso e volentieri a ‘sacrificare’ beni di milioni di euro pur di aiutare l’ex ferrarista a tornare quello di un tempo. Recentemente, a fine settembre, vi è stato nella Villa di Maiorca il matrimonio di sua figlia, Gina Maria. In occasione delle blindatissima cerimonia pare fosse presente pure Schumi: nulla, però, è trapelato.

VIDEO – Schumacher sorprende i fan: è esilarante

Nelle ultime ore i fan dell’ex pilota della Ferrari, al di là delle sue dubbie condizioni di salute, sono rimasti colpiti da un video storico che vede protagonista proprio Schumacher, impegnato in un simpatico spot passato alla storia.

Una pubblicità che, nei primi anni 2000, spopolò tra gli appassionati. Un ignaro automobilista si ferma in una comune stazione di servizio per fare benzina. All’improvviso, la paletta alta: è Michael Schumacher, il sette volte campione del mondo, a ‘fermare’ la vettura e a dare il via al pit stop dei meccanici Ferrari che in pochi secondi controllano olio, pressione delle gomme, motore e non solo. Un siparietto davvero esilarante.

Lo spot, in collaborazione con Shell Gastrol, è rimasto nel cuore degli appassionati e tifosi di Schumi. Un momento di spensieratezza che ha letteralmente spiazzato il conducente in questione, rimasto senza parole per la presenza di una delle leggende della Formula 1 più amate a apprezzate di sempre.

E ancora oggi, rivederlo, mette insieme un misto di allegria e nostalgia. Un’altra Formula 1, altri tempi ed altri piloti. In un contesto storico nel quale Michael fu capace più di chiunque altro di mettere la firma nella storia di questo meraviglioso sport.