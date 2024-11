Serie A, tornano alla vittoria Genoa ed Empoli. Ancora senza tre punti Parma e Como

Il tardi pomeriggio di Serie A regala una due gare terminate con due vittorie per 1-0. Una casalinga: quella dell’Empoli al Castellani contro il Como. Una esterna, anche un po’ sorprendente, del Genoa in casa del Parma. A decidere le due sfide sono state i gol di Pellegri per i toscani sul Como, mentre a Parma a decidere la sfida ci ha pensato il solito Pinamonti, faro del Genoa.

Empoli-Como 1-0

La partita del Castellani la decide Pietro Pellegri. E i toscani tornano al successo dopo tre sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque. Non succede granché nel primo tempo, in avvio di ripresa. Pellegri che approfitta della di una palla vagante e segna al 47′ il gol decisivo. La formazione di D’Aversa poi legittima il successo con almeno altre due occasioni nel corso della ripresa, prima con Colombo e poi con Maleh. Il Como di Fabregas allunga la striscia negativa a quattro ko nelle ultime cinque gare di campionato.

Parma-Genoa 0-1

Parma e Genoa si dividono il predominio dei due tempi, ma non la posta in palio. Nel primo tempo, i gialloblù riescono ad essere più decisi e performanti, creando anche qualche occasione. Nonostante perda Bernabè Garcia per infortunio, la formazione di Pecchia crea almeno due occasioni. Nella finale di primo tempo, il Genoa comincia a farsi pericoloso con Frendrup. E, nella ripresa, prende più campo. L’occasione la ha subito Thorsby, ma poi è Pinamonti all’80° a decide la gara su una facile ribattuta in porta. Dopo quattro pari consecutivi il Parma torna perde, ma la vittoria manca dalla seconda giornata contro il Milan. Stessa attesa, almeno fino ad oggi, del Genoa, che non vinceva dalla stessa 2^ giornata.