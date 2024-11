Triste addio a soli 23 anni, lo sport italiano saluta un grande atleta

A soli 23 anni ha deciso di chiudere un capitolo sportivo importante, lo sport italiano saluta un ottimo atleta

È arrivata una notizia che lascia il mondo dello sport completamente spiazzato. In particolar modo quello italiano e, più precisamente, quello del ciclismo che saluta un giovane atleta. Lo stesso che, a soli 23 anni, ha deciso di farsi da parte. Una decisione che lascia tutti stupiti, anche perché non era affatto nell’aria.

Il giovane corridore della “Biesse-Carrera“, Francesco Galimberti, ha deciso di dire basta con il ciclismo. Lo ha fatto attraverso un comunicato che ha pubblicato sul suo canale ufficiale di Instagram. La sua sarebbe potuta essere una carriera ricca di soddisfazioni visto che, molti addetti ai lavori, lo reputavano un atleta dalle immense qualità sportive ed umane.

In molti si ricordano di lui per aver ottenuto importanti risultati nella categoria Under 23. In particolar modo il successo nella classifica finale del “Giro del Friuli Venezia Giulia” della scorsa edizione. Da qualche mese, però, Galimberti, stava vivendo un periodo difficile dopo un infortunio che lo aveva condizionato nel corso del Giro della Romagna nel mese di aprile di quest’anno.

Si ritira a soli 23 anni, tifosi spiazzati: il comunicato ufficiale

Un infortunio, come riportato in precedenza, che ha spento i sogni del 23enne. Il tutto causato da una moto-ripresa che si trovava sulla sede stradale nelle ultime centinaia di metri, proprio nei pressi della zona transennata. Il giovane brianzolo, però, non è riuscito ad evitare il terribile impatto. Subito la corsa in ospedale poi la terribile diagnosi: frattura scomposta del femore.

Un episodio del genere lo ebbe anche un altro suo collega spagnolo, Mikel Iturria. Anche quest’ultimo, dopo aver riportato infortuni del genere, ha annunciato il ritiro dal ciclismo. Con un post pubblicato su Instagram, Galimberti ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che lo hanno accompagnato in questa splendida avventura ciclistica, anche se durata troppo poco.

“Le cose belle prima o poi finiscono. In questo sport ho sempre dato il 110% per inseguire un sogno che, però, rimarrà tale” fa sapere l’oramai ex ciclista. Quando sembrava che potesse arrivare a toccare il cielo con un dito per il 23enne sono iniziati ad arrivare i primi problemi. “Negli ultimi anni ho affrontato situazioni difficili, che hanno richiesto tante energie, fisiche e mentali, e questa decisione ne richiede ancora di più”.

In conclusione ha voluto passare lo “scettro” al fratello gemello Lorenzo, anche lui corridore dello stesso team, con l’augurio che possa raggiungere, almeno lui, quel sogno. Non è chiaro cosa farà ora Galimberti. La cosa certa è che ha deciso di appendere, una volta e per tutte, la bici al chiodo.