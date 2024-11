Arsenal, Arteta: “A Milano per vincere: Odegaard a disposizione, purtroppo non ci sarà Rice”

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Inter. Dimissioni Edu Gaspar? “È successo tutto rapidamente, abbiamo fatto un viaggio incredibile dal primo giorno. Sono davvero grato a lui per quello che ha fatto per me e per il club. Avevamo una chimica speciale, ci è piaciuto tanto lavorare insieme e sono davvero contento che abbia fatto parte della mia vita e del mio lavoro. Ha avuto una grandissima opportunità di fare qualcosa di diverso in un altro ruolo e in un altro contesto, dobbiamo rispettarlo e augurargli il meglio”.

Squadra? “La buona notizia è il ritorno di Martin (Odegaard, ndr.), sta bene e voleva stare col gruppo. Deciderò domani se impiegarlo o meno. Purtroppo Declan (Rice, ndr.) ha subito un infortunio durante la partita contro il Newcastle, non stava benissimo e abbiamo deciso di aspettare il weekend per capire se sarà in condizione. Veniamo a Milano per provare a vincere, loro due anni fa hanno giocato una finale di Champions League: sono queste le partite che si vogliono giocare”.