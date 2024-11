Colpo di scena Sinner, salta l’incontro: ribaltone in classifica

Cambia tutto in classifica dopo il Masters di Parigi Bercy. Per Sinner, una novità inattesa in vista delle Atp Finals

Una settimana decisiva, quella appena cominciata, in vista delle Atp Finals di Torino, al via domenica 10 novembre. A una settimana dall’inizio del torneo che si disputerà con il consueto format della fase a gironi seguita da quella a eliminazione diretta tra i primi due classificati di ciascun gruppo, mancano ancora tre qualificati a completare l’elenco degli otto partecipanti.

Una situazione decisamente insolita rispetto ad altre edizioni delle Finals, quando tutto era definito già prima dell’inizio del Masters di Parigi Bercy. Sinner, Zverev, Alcaraz, Medvedev e Fritz sono i tennisti già qualificati alle Finals. A contendersi gli altri tre posti sono Djokovic, Ruud, Rublev e De Minaur. L’eventuale presenza del serbo, al momento sesto nella Race, è incerta. Nole si è concesso una vacanza alle Maldive e non ha ancora sciolto le riserve sulla sua partecipazione alle Finals in caso di qualificazione.

Una non decisione che anima la lotta tra Ruud, Rublev e De Minaur che hanno deciso di disputare gli ultimi due tornei della stagione, gli Atp 250 di Metz (presenti Rublev e Ruud) e Belgrado ( con De Minaur), per provare a conquistare i punti necessari per essere in campo tra gli 8 Maestri a Torino.

Sinner, una certezza alle Finals: salta l’incontro

Intanto, la vittoria di Alexander Zverev al Masters di Parigi Bercy ha stravolto la situazione in vista del sorteggio dei due gironi delle Finals, previsto giovedì prossimo. Con i punti ottenuti a Parigi, il tedesco ha superato Carlos Alcaraz al secondo posto del ranking Atp e consolidato la stessa posizione nella Race. Salta, pertanto, il possibile incrocio tra lo stesso Zverev e Sinner nella fase a gruppi dove, invece, potrebbe già esserci una sfida tra il numero uno del mondo e Alcaraz.

Il regolamento del sorteggio delle Finals prevede, infatti, che i primi due tennisti del ranking siano collocati nella prima urna. Il terzo (Alcaraz) e il quarto (Medvedev) sono nella seconda e, pertanto, incrociano nella prima fase una delle prime due teste di serie. Nella terza e nella quarta vanno invece rispettivamente il quinto e il sesto e il settimo e l’ottavo, al momento nell’ordine Fritz, Djokovic, Ruud e De Minaur.

Dopo il sorteggio dei gironi sarà definito il calendario dei match. La prima fase durerà fino a venerdì 15 novembre. Semifinali, il sabato. Domenica sera la finalissima alla Inalpi Arena, già tutta esaurita per le fasi finali.