Commozione per Federica Pellegrini: momento toccante

Federica Pellegrini si commuove in diretta: il momento è stato davvero toccante per tutti i suoi fan. “La Divina” sa ancora emozionare

Dopo aver realizzato un’impresa dietro l’altra in piscina, dominando per oltre un decennio la specialità dei 200 metri stile libero, la Pellegrini si è presa il suo spazio anche a livello televisivo. Proprio sul piccolo schermo ha regalato una parentesi di grande pathos.

Chi la ricorda all’interno di una piscina non può non esserle affezionato, almeno sportivamente parlando. Federica Pellegrini ha cominciato ad impressionare il mondo alle Olimpiadi di Atene 2004, quando ancora 16enne prese una medaglia d’argento storica nei 200 stile libero. Quella specialità la vedrà dominare la scena olimpica e mondiale per oltre un decennio, rimanendo in auge comunque fino a fine carriera (un paio d’anni fa). “La Divina” è stata la nuotatrice più famosa della storia italiana, la più vincente e anche quella con maggiore appeal per i media. Non a caso subito dopo aver chiuso la carriera agonistica si è ritagliata un paio di ruoli di spessore in tv, come ‘Italia’s Got Talent’ o la partecipazione a ‘Pechino Express’.

Adesso Federica si è voluta cimentare anche con Ballando con le Stelle, con lo storico format condotto da Milly Carlucci. Anche a ballare l’ex nuotatrice azzurra è molto brava, come testimoniato dalle sue performance. In coppia con Angelo Madonia ha mostrato un grande potenziale nell’ultima puntata.

Scena memorabile a Ballando con le Stelle: Federica Pellegrini fa emozionare i fan

Federica Pellegrini è stata protagonista di uno slow fox al fianco di Angelo Madonia. Un’interpretazione davvero toccante per alcuni, ma rivedibile per altri, come per Selvaggia Lucarelli, che ha definito la coppia come “attaccati con la colla e con lo scotch”.

Il momento più bello ed emozionante c’è stato però prima dell’inizio del ballo, quando la Pellegrini ha voluto celebrare i suoi 10 mesi da mamma. La figlia Matilde ha cambiato completamente la sua vita: “Quando hai a che fare con tua figlia cambia tutto. Lei aveva bisogno di me e io avevo bisogno della mia di mamma”.

Proprio i genitori, Cinzia e Roberto, hanno registrato un video andato in onda prima della sua esibizione: “Da quando è nata Matilde, Federica è cambiata, è diventata ancora più bella”. I suoi fan non possono dissentire da una cosa tanto bella quanto lapalissiana.