Disastro Marquez: l’annuncio è drammatico

Marc Marquez, disastro annunciato, i suoi tifosi ancora non ci credono: lo spagnolo ha svelato tutto

L’ultimo Gran Premio, quello della Malesia, è stato tutt’altro che da ricordare per Marc Marquez. Il pilota spagnolo, infatti, non è andato oltre il 12mo posto. Anche se, allo stesso tempo, ha spiazzato tutti gli addetti ai lavori ed i suoi tifosi rivelando di essere comunque soddisfatto di quello che ha messo in atto in pista. Insomma, cercare di prendere il positivo da questa sfida molto particolare.

Cosa che, tra l’altro, ha confermato anche subito dopo la gara dinanzi alle telecamere. Uno dei momenti più importanti della gara è stato, senza dubbio, quando si è trovato a terra alla curva 15. Il tutto per “colpa” di Bastianini: “Passato il traguardo l’ho visto a +2”5 non ha né frenato né in ritardo e sono caduto. Ho sbagliato, ma sono ritornato in pista nonostante la moto fosse danneggiata. Ho voluto concludere per rispetto del team e cercare di guadagnare qualche punto“.

Anche se, allo stesso tempo, sempre nell’intervista riportata da ‘Gpone.com’, ha fatto una confessione che ha un po’ spiazzato e divertito i presenti ed il pubblico da casa.

Marquez, arriva la confessione: tutti rimangono spiazzati

Poco prima di andare a finire nella ghiaia il nativo di Cervera, con la sua ironica, ha rivelato: “Ho comprato il biglietto per la prima fila e l’ho pagato caro. Ho assistito ad una bella lotta tra Bagnaia e Martin. È stato difficile non solo per me, ma anche per gli altri che non sono riusciti a seguirli”.

Non si è fatta attendere la solita domanda su Pecco Bagnaia e, di conseguenza, sui suoi mancati “giochi strategici”. In merito a ciò lo spagnolo ha rivelato: “La differenza tra lui e Bastianini e gli altri è importante. Enea è giunto a 10 secondi. La gara si può rallentare di 2 o 3 secondi, ma non di 10“.

In conclusione ha voluto esprimere il proprio pensiero sulla scelta della pista di Montmelo al posto di Valencia, città ultimamente colpita da una alluvione che ha provocato più di 200 morti e centinaia di dispersi. Una pista che, però, non è proprio di gradimento al nativo di Cervera il quale ha concluso: “Avrei preferito gareggiare altrove, ma sono pronto a dare il 100% come sempre. Tutto dipenderà dalle condizioni meteo che potrebbero risultare insidiosa visto che ci troveremo alla metà di novembre“.