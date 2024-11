Real Madrid-Milan 1-3, impresa rossonera al Bernabeu

Vince 1-3 il Milan al Bernabeu contro il Real Madrid centrando un’impresa storica. Per i rossoneri in gol, Thiaw, Morata e Reijnders. Non serve a nulla al Real Madrid il momentaneo 1-1 su rigore di Vinicius Jr.

Real Madrid-Milan, le ufficiali

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Vázquez, Rüdiger, Militão, Mendy; Valverde, Modrić, Tchouaméni; Bellingham; Mbappé, Vinícius Júnior. A disp.: González, Mestre; Fran García, Vallejo; Camavinga, Ceballos, Güler; Díaz, Endrick, Rodrygo. All.: Ancelotti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Thiaw, Tomori, Hernández; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leão; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani; Calabria, Pavlović, Terracciano; Loftus-Cheek; Abraham, Camarda, Chukwueze, Okafor. All.: Fonseca.

Thiaw-Morata, Milan avanti

Pronti via e al 12′ il Milan trova il vantaggio con Thiaw. Calcio d’angolo battuto da Pulisic, Thiaw si libera un po’ troppo facilmente della marcatura di Tchouameni e di testa trafigge Lunin. Al 21′ rigore per il Real Madrid. Erroraccio di Theo Hernandez, che regala palla a Mendy. Passaggio in area per Bellingham che a sua volta serve Vinicius, messo giù da Emerson Royal. Dal dischetto Vinicius Jr non sbaglia. Milan che torna avanti al 41′ con Morata. Pulisic serve in area Leao che, marcato in maniera blanda da Militao, si gira e calcia verso la porta. Respinta corta di Lunin e tapin vincente da parte di Morata che fa 1-2.

Reijnders la chiude

Al 53′ Leao spreca il 3-1. Emerson Royal arriva sul fondo e crossa da destra, il portoghese impatta di testa e Lunin si riscatta con una prodigiosa respinta. 20 minuti ed è però lo stesso portoghese ad ispirare per l’1-3 di Reijnders. Show del Milan che parte da Leao, non fermato né da Militao né da Vazquez. Ingresso in area e servizio per Rijnders, che fa secco Lunin. Al 82′ il Real segna con Rudiger ma la rete viene annullata. Pallone messo in area dal Real, che Maignan respinge di pungo. Rudiger a porta sguarnita calcia al volo da fuori area e realizza il 2-3. Rete annullata per fuorigioco di Rodrygo. Finisce 1-3 il Milan sbanca incredibilmente il Bernabeu.