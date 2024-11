Berrettini “penalizzato”: fan gelati

La ‘penalizzazione’ di Matteo Berrettini ha lasciato completamente senza parole tutti i suoi fan: di cosa si tratta.

I tifosi di Matteo Berrettini speravano che il tennista italiano potesse avere un cammino più duraturo al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Invece il suo percorso si è interrotto subito: l’australiano Popyrin lo ha infatti battuto in due set, archiviando la pratica in meno di due ore. Senz’altro una grossa delusione per l’atleta azzurro, che a Vienna aveva invece dato buoni segnali riuscendo a battere Tiafoe e fermandosi ai quarti di finale contro Khachanov.

Il tennista romano ha poi scelto di non prendere parte al torneo ATP 250 di Metz, chiudendo di fatto il suo 2024 nel circuito. Un anno che per Berrettini ha rappresentato il ritorno a buoni livelli dopo un periodo di enorme difficoltà caratterizzato dagli infortuni: tre titoli conquistati (Marrakech, Gstaad e Kitzbuhel), trenta vittorie e il rientro nella top 40 (attualmente è 36esimo nel ranking ATP).

Ora resta da capire se capitan Filippo Volandri deciderà di inserirlo nella squadra che andrà a difendere la Coppa Davis a Malaga dal 19 al 24 novembre. Berrettini è stato protagonista a settembre con la maglia azzurra vincendo tre gare su tre e di fatto trascinando l’Italia all’appuntamento di Malaga. Molto probabilmente sarà lui il numero 2 della spedizione azzurra, con Sinner ovviamente numero 1.

Berrettini ‘penalizzato’: fan spiazzati, nessuno se l’aspettava

Tuttavia proprio in queste ore è arrivata una notizia che ha lasciato totalmente senza parole tutti i fan dell’atleta italiano. Secondo quanto affermato da Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, su Berrettini viene ripetuta spesso una cosa che a conti fatti non trova riscontro nella realtà. Monaco, infatti, sottolinea che molto spesso si parla dei problemi del 28enne romano con il rovescio.

Il commentatore tecnico di ‘Eurosport’ fa però notare che contro Tiafoe a Vienna ha tirato “una ventina di passanti di rovescio“, a dimostrazione di come sia migliorato tantissimo con questo colpo. Monaco ha poi aggiunto che probabilmente Berrettini “andava impostato a una mano, perché ha un problema soprattutto con la mano sinistra”, nonostante ad alti livelli anche in risposta “il rovescio a una mano lo avrebbe penalizzato ulteriormente“.

Nonostante ciò l’atleta azzurro è riuscito a costruirsi quello che anche Monaco definisce “un colpo di tutto rispetto”. Sul fatto che Berrettini possa ancora migliorare il suo rovescio il commentatore tecnico di Eurosport sembra non avere dubbi: “Si può migliorare anche a cent’anni“.