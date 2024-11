L’Inter batte di misura l’Arsenal: decide Calhanoglu. L’Atalanta vince 2-0 a Stoccarda

Si sono concluse pochi istanti fa le partite odierne della quarta giornata di Champions League. Doppia, bella notizia per le due squadre italiane impegnate questa sera, Inter e Atalanta, entrambe vittoriose.

INTER-ARSENAL 1-0

L’Inter vince il big match contro l’Arsenal a San Siro: decide un calcio di rigore di Calhanoglu realizzato alla fine del primo tempo per un fallo di mano all’interno dell’area. Una gara equilibrata dall’inizio alla fine, i Gunners nel secondo tempo hanno alzato il baricentro ma la difesa nerazzurra ha retto bene fino alla fine della gara. Vittoria preziosa per la formazione di Simone Inzaghi.

STOCCARDA-ATALANTA 0-2

Vince e convince anche l’Atalanta: importante vittoria in terra tedesca contro lo Stoccarda, che nell’ultimo turno aveva battuto di misura la Juventus allo Stadium. La formazione orobica gioca bene dall’inizio alla fine, nella prima frazione di gioco non concretizza le molteplici occasioni da rete avute e rischia anche qualcosina, nel secondo tempo prima Lookman e poi Zaniolo decidono la sfida. 2-0 per la Dea il risultato finale.