Sinner come non lo avete mi visto: la FOTO fa impazzire i fan

Sinner come non l’avete mai visto! L’altoatesino protagonista di uno scatto che sta facendo il giro dei social per la gioia di tutti i fan

Sono giorni di preparazione per Jannik Sinner che dopo il virus che lo ha costretto a saltare il torneo di Parigi-Bercy, si è subito rimesso in sesto per allenarsi in vista del prossimo grande appuntamento che lo riguarda: l’ATP Finals di Torino, in programma dalla prossima settimana.

Il numero uno al mondo non vuole lasciare nulla al caso e arrivare più in forma possibile al grande appuntamento per chiudere al meglio un anno di grandi soddisfazioni. Il 2024 è stata la sua consacrazione assoluta con i primi due grandi Slam vinti in carriera e soprattutto la vetta del ranking ATP conquistata: primo italiano della storia a riuscirci e con nessuna voglia di scendere dalla cima. I tantissimi punti dati ai rivali testimoniano quanto abbia fatto bene l’altoatesino nell’ultimo anno.

Sinner e il nuovo scatto che sta facendo il giro del web!

L’azzurro non può che sorridere, dunque, in vista dei prossimi appuntamenti, affrontandoli a cuor leggero sebbene sulla sua testa penda sempre la spada di Damocle dell’eventuale squalifica per la vicenda Clostebol. Questo è il vero spauracchio per Sinner e i suoi fan, ma ad oggi il campione altoatesino ha dimostrato una grande tempra mentale, isolandosi da questo problema e non facendosi condizionare nelle sue prestazioni, quasi sempre rimaste al top.

Anzi, Sinner appare alquanto sereno e felice. Lo dimostra anche nei gesti di vita quotidiana, quella che affronta tutti i giorni a testa alta. Ne è un esempio la nuova foto con protagonista il classe 2001 che sta facendo letteralmente il giro del web con i fan impazziti nel vedere il loro campione come non l’avevano mai visto!

Il numero uno al mondo, infatti, appare in sella ad un motorino di cui è alla guida con alle sue spalle il suo fisioterapista Ulises Badio, da quest’anno nel team dell’azzurro. La foto è stata scattata da Darren Cahill, noto coach dello stesso azzurro ed esperto di tennis. “Jan & Uli pronti per Torino”, si scherza sui social. Magari Sinner ha pensato di arrivare nel capoluogo piemontese con quel motorino, si legge tra i commenti dei fan impazziti. L’espressione del tennista è alquanto divertita e sorridente.