Tamberi stavolta ha sorpreso tutti: annuncio pazzesco

Dire che il 2024 sia andato secondo le aspettative per Gianmarco Tamberi sarebbe probabilmente mentire sapendo di farlo. Reduce da un anno, quello precedente, in cui aveva due ori agli Europei (nell’individuale e a squadre) e uno nei Mondiali, Gimbo era atteso da una stagione centrata soprattutto sull’appuntamento olimpico, in cui avrebbe dovuto riconfermarsi dopo il trionfo di Tokyo. La fortuna non ha però stavolta voluto assisterlo, e dopo aver trionfato ancora una volta agli Europei, a Parigi Tamberi ha dovuto presentarsi in condizioni precarie, riuscendo a malapena a centrare la finale.

Dopo quanto accaduto è naturale che ci siano dei rimpianti per l’atleta marchigiano. Anche perché il tempo scorre, l’età avanza e non è assolutamente detto che possa ripresentarsi una nuova opportunità nella sua carriera. Anzi, è più che ragionevole pensare che quella di Parigi sia stata l’ultima avventura olimpica per Gimbo. Un pensiero realistico ma velato di malinconia.

Forse cercare di allontanare ogni sentimento di tristezza, o forse per cercare di dimostrare ai propri tifosi di aver superato il trauma olimpico, Tamberi negli ultimi giorni ha però voluto mostrarsi sui social più sorridente e felice che mai. E lo ha fatto nelle ultime ore lasciandosi anche andare a un annuncio che ha davvero sorpreso tutti. Una cosa del genere nessuno avrebbe mai potuto nemmeno immaginarla.

Tamberi sorprende i tifosi: annuncio incredibile sui social, i tifosi restano senza parole

Se c’è una cosa che ha sempre contraddistinto Tamberi è il suo essere un personaggio fuori dalle righe, estroverso, sempre pronto a prendersi in giro, anche nelle occasioni più solenni. Dopo averci mostrato il suo lato più sensibile e drammatico nel corso dell’estate parigina, con quelle lacrime in finale che rimarranno impresse per sempre nella mente dei tifosi, ha voluto stavolta esorcizzare i suoi fantasmi scherzando su quanto accaduto.

E lo ha fatto pubblicando su Instagram un video che non è passato inosservato, un montaggio di uno dei momenti più emozionanti della sua Olimpiade parigina raccontato però in un modo assolutamente originale.

Grazie al contributo dell’amico Andrea Rambotti, attore di Civitanova Marche, compaesano dello stesso Gimbo, l’altista azzurro ha potuto una volta per tutte ridere anche sull’Olimpiade di Parigi, e ha voluto condividere questo momento esilarante, questo regalo che gli è stato fatto, con tutti i suoi tifosi direttamente su Instagram.

Una clip divertente che ha riassunto al meglio uno dei pochi momenti felici per Tamberi durante l’Olimpiade di Parigi. Quel che rimane di un’avventura che, per il resto, probabilmente Gimbo vorrà dimenticare al più presto, con la speranza di poter avere un’opportunità di rivincita tra qualche anno. Uno scenario molto difficile. Ma con un personaggio come lui, d’impossibile non c’è nulla.