Verstappen campione, c’è la combinazione: spunta la data

Max Verstappen è ormai vicinissimo a vincere il campionato mondiale di Formula 1: ecco quando potrà farlo, c’è la combinazione

Il GP del Brasile rischia di aver messo la parola fine al campionato mondiale di Formula 1 che mai come stavolta è apparso davvero in bilico, soprattutto per le tante difficoltà incontrate da Max Verstappen negli ultimi mesi.

Il pilota olandese ha fatto tantissima fatica negli ultimi GP e addirittura non vinceva dal GP di Spagna dello scorso giugno. Anche il GP del Brasile non era iniziato sotto una buona stella per Verstappen che aveva concluso le qualifiche in 17esima posizione. Una mazzata dopo l’altra per il pilota della Red Bull che a Interlagos è tornato a mostrare a tutti perché è lui il campione del mondo in carica.

Pur partendo dietro a tutti, Verstappen ha compiuto una vera e propria impresa, superando un pilota dietro l’altro e finendo la corsa al primo posto a tempo di record. Il pilota olandese ha lasciato tutti senza fiato, ponendo con il suo trionfo una serie ipoteca sul poker iridato. Al termine del mondiale di Formula 1, infatti, mancano solo tre GP e la superlativa prestazione offerta da Verstappen lo pone in una situazione di grande vantaggio in vista del rush finale.

Formula 1, Verstappen campione: ecco quando potrebbe festeggiare

Stando alle combinazioni disponibili, Max Verstappen potrebbe avere il suo primo match point per vincere il Mondiale già il prossimo 24 novembre a Las Vegas. L’olandese ha 62 punti di vantaggio su Norris quando mancano ancora quattro gare da disputare ovvero il citato GP di Las Vegas, quello in Qatar con annessa sprint race e l’ultimo ad Abu Dhabi.

Sono 86 i punti totali ancora in palio negli eventi che restano per concludere la stagione. Di fatto quindi Verstappen sarà campione a Las Vegas se mantiene 60 punti di margine su Norris, condizione che può verificarsi se:

Vince il GP

finisce a Norris con qualsiasi piazzamento

nel caso in cui entrambi i piloti non dovessero andare a punti

Dopo un anno non semplice, Verstappen è pronto ad esultare ed alla fine si può dire che anche questa volta ha dimostrato di essere il migliore, riuscendo ad andare oltre alle tante difficoltà incontrate. Il GP di Las Vegas è previsto domenica 24 novembre alle 7 ora italiana. La settimana successiva si gareggia in Qatar poi gran finale ad Abu Dhabi l’8 dicembre.