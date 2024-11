ESCLUSIVA SI Verdoodt (Union SG): “Siamo in difficoltà, ma proviamo a battere la Roma. Dybala e Dovbyk? Livello mondiale”

Maarten Verdoodt, membro del club che stasera affronterà la Roma in Europa League, l’Union SG, dove ricopre il ruolo di responsabile dell’area comunicazione, ha parlato a Sportitalia della partita contro i giallorossi.

Quante speranze hai per la partita contro la Roma?

“Abbiamo sempre speranza di vittoria quando scendiamo in campo e giochiamo ogni partita per vincere. Anche in una situazione difficile”.

La Roma è in grande difficoltà in questo inizio di stagione. Questo può rendere la partita meno difficile per voi?

“Non la penso così: la Roma ha tanta qualità”.

Quali giocatori temi di più?

“Difficile fare solo un nome, dato che come dicevo la Roma ha tanta qualità e ci sono molti giocatori pericolosi”.

Cosa ne pensi di Dybala e Dovbyk e cosa servirà per fermarli?

“Sono giocatori di livello mondiale. Ma abbiamo giocato buone partite contro il Liverpool la scorsa stagione, soprattutto in casa quando lo abbiamo battuto. Questo è il calcio, tutto può succedere”.