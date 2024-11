Roma, Juric si rammarica: “Non riusciamo a essere tosti”

Ivan Juric, tecnico della Roma, ha parlato a Sky dopo il pari in Belgio: “Dispiace, perché i ragazzi stanno dando tutto ma non riescono a ottenere ciò che meriterebbero. La partita non è stata brillantissima, stiamo facendo errori individuali che paghiamo. Il calcio è così. Non riusciamo a essere tosti a sufficienza per vincere partite nelle quali non siamo brillanti”.

C’è una via di fuga a questa situazione?

“Ci sono stati momenti molto positivi dove sono mancati risultati che potevano darci slancio, adesso c’è tutta questa negatività giusta visti i risultati. Dobbiamo essere forti per uscire da questa situazione”.