“Zimbello”, pilota fatto fuori dalla F1: doppio annuncio choc

“Non merita la Formula 1”: sono arrivati due annunci su un pilota che hanno lasciato completamente senza parole gli appassionati

La Formula 1 riesce sempre a regalare grandi colpi di scena ai tantissimi appassionati. È successo anche nell’ultimo Gran Premio che si è corso in Brasile, dove la pioggia ha stravolto completamente i pronostici: pazzesca la rimonta di Max Verstappen, che è riuscito a vincere partendo dal 17esimo posto, così come il secondo e il terzo posto conquistati dalla Alpine con Ocon e Gasly.

Tuttavia proprio durante il weekend di San Paolo è accaduto un altro episodio che sta facendo molto discutere. Uno dei piloti è stato infatti preso di mira con parole molto pesanti a causa di un errore compiuto durante il giro di formazione del Gran Premio. Si tratta di Lance Stroll, che nel giro di riscaldamento ha perso il controllo della sua Aston Martin finendo contro le barriere.

Il 26enne canadese ha poi provato a rientrare in pista ma si è reso protagonista di un altro errore, finendo definitivamente nella ghiaia. Stroll ha così dovuto abbandonare il Gran Premio del Brasile prima ancora della partenza. Il doppio sbaglio del pilota della Aston Martin ha scatenato forti critiche sui social: in tanti hanno sottolineato come Stroll dimostri spesso di non essere in grado di gestire le situazioni più complicate.

Pilota fatto fuori dalla F1: accuse pesantissime

Ma oltre a quelli degli appassionati il figlio dell’imprenditore Lawrence Stroll, fondatore e proprietario della Aston Martin, deve fare i conti anche con gli attacchi ricevuti da due ex piloti che non hanno usato giri di parole per commentare quanto accaduto in Brasile. Timo Glock, che ha corso sei stagioni in F1 con Jordan, Toyota, Virgin e Marussia, ha detto chiaramente che di fronte a certe scene “non puoi fare altro che scuotere la testa“, aggiungendo che a suo dire ci sono molti piloti di talento che meriterebbero un volante al posto di Stroll.

Marc Surer, 73enne ex pilota di F1 dal 1979 al 1986, come riportato da ‘F1-news.eu’ ha espresso un giudizio ancora più pesante sul doppio errore di Stroll: “Andare a sbattere contro le barriere e poi finire nella ghiaia quando c’era ampio spazio libero all’esterno è semplicemente ridicolo. Che figura da zimbello“.

Secondo Surer un qualsiasi pilota con più preparazione rispetto al 26enne canadese avrebbe saputo gestire la situazione con maggiore lucidità. Critiche che inevitabilmente contribuiscono a gettare ulteriori ombre su Stroll, che in questo Mondiale 2024 ha raccolto finora solo 24 punti.