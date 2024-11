Formula 1, ufficiale l’addio dal 2025: si chiude un’era

Mancherà qualcosa nella Formula 1 del 2025: l’addio chiude un’era, notizia ufficiale che lascia gli appassionati senza parole

In Formula 1, siamo di fronte a un finale di stagione avvincente, con i verdetti rimandati agli ultimi weekend di gara. Uno scenario che sarebbe stato difficile immaginare al via, diversi mesi fa, quando si pensava che il dominio Red Bull almeno per quest’anno non potesse essere messo in discussione. Invece, le cose sono andate piuttosto diversamente e l’annata, per tifosi e appassionati, è stata godibile ed incerta.

Mancano tre weekend di gara, con tre GP e una sprint race, per assegnare gli ultimi, fondamentali, punti. Con il colpo in Brasile, Verstappen è tornato al successo dopo mesi di digiuno e ha ipotecato il suo quarto mondiale, allungando nuovamente su Norris. A Las Vegas, potrebbe arrivare la nuova incoronazione. Mentre per quanto riguarda la classifica costruttori, la Red Bull pare decisamente più in difficoltà e la lotta dovrebbe restringersi a McLaren e Ferrari, distanziate da 36 punti.

Il fatto che la Rossa sia arrivata a giocarsi il Mondiale fino alle battute finali conferma la grande crescita di tutta la squadra e accende la passione dei tifosi ancor di più per il prossimo anno. L’hype per il 2025 è già da tempo alle stelle, per l’arrivo di Hamilton a Maranello che potrebbe rendere il Cavallino rampante la squadra favorita. Ma ci saranno anche altre novità importanti per il prossimo anno. In particolare, un addio storico che segna la fine di un’era.

Formula 1, Bottas addio alla Sauber: nessun finlandese al via dopo 36 anni

A fine stagione Valtteri Bottas dirà addio alla Sauber. In standby una carriera durata dodici stagioni nel Circus per l’ex pilota Mercedes, a lungo secondo di Hamilton.

Senza Bottas, avremo, il prossimo anno, una Formula 1 senza piloti finlandesi per la prima volta dal 1988. Dalla stagione 1989, quando in pista c’era Lehto, ce n’era sempre stato almeno uno. E i finlandesi in Formula 1 hanno fatto la storia, guardando ai successi conquistati in carriera da Mika Hakkinen e Kimi Raikkonen. Da segnalare anche la presenza di Kovalainen, che qualche risultato ad alto livello pure l’ha ottenuto, anche se non come i suoi più illustri colleghi.

Per rivedere un finlandese in Formula 1, pare, dovremo aspettare. La Ferrari, nella sua Academy, ha il giovane Tuukka Taponen, che però, a 17 anni, ha appena iniziato ad affacciarsi alla Formula 3.