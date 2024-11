Inter, contro il Napoli per la consapevolezza di essere ancora la favorita

Il big match di questa giornata di Serie A sarà la sfida tra l’Inter e il Napoli. Le due squadre arrivano in momenti di forma diversi: i nerazzurri hanno appena battuto l’Arsenal nella quarta giornata di Champions League con una prestazione solida dove il reparto arretrato è tornato quello di un tempo. Simone Inzaghi in poco tempo è riuscito a correggere forse il difetto più evidente di questa prima parte di stagione, per questo c’è più consapevolezza in vista della sfida contro i partenopei.

Partenopei che arrivano dalla pesante sconfitta interna contro l’Atalanta, una mini resa con Antonio Conte che a fine partite ha affermato come la Dea sia più forte della propria squadra. Serve una prova di maturità a San Siro, per dimostrare di essere tra le favorite per la vittoria finale. Una partita che non deciderà nulla ma che dirà molto su quale ruolo entrambe potrebbero avere in questa stagione.