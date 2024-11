Manuel Bortuzzo lo svela a tutti in diretta, video da brividi

Manuel Bortuzzo ha fatto venire i brividi a tutti i suoi fan con una confessione in diretta che pochi potevano attendersi: momento importante

L’atleta paralimpico è riuscito ad ottenere una medaglia ai Giochi di Parigi, coronando un sogno che inseguiva da anni. Ma in questo periodo la vita di Manuel Bortuzzo è legata anche ad altre cose, di grandissima importanza.

L’atleta azzurro ha saputo rovesciare il destino della propria esistenza con la forza di volontà dei grandi. Un sogno spezzato si è trasformato in una grande opportunità, che lui ha saputo cogliere al meglio, al di là di ogni previsione. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, diventato nel frattempo anche un personaggio televisivo riconosciuto e riconoscibile, si è concentrato nuovamente sul nuoto, sua grande passione. Alla soglia dei 20 anni era ormai un punto fermo della Nazionale azzurra e sperava di poter partecipare alle Olimpiadi prima o poi.

Quel maledetto proiettile, nella folle notte del febbraio 2019, ha rovinato tutto, costringendolo alla sedia a rotelle e alla perdita dell’uso delle gambe. Lo sconforto, però, ha lasciato spazio all’aspirazione di poter diventare comunque un grande atleta. Sono state modificate le percezioni e le aspettative, ma non gli obiettivi, e così a Parigi Manuel ha coronato il sogno. Una medaglia di bronzo nei 100 rana alle Paralimpiadi che lo riempie di gioia e ricompensa gli sforzi profusi nel corso di questi anni.

Manuel Bortuzzo al settimo cielo: arriva un annuncio importante su Instagram

Bortuzzo, come detto, è però molto di più di un semplice nuotatore paralimpico. Un personaggio come lui è diventato famosissimo anche sui social oltre che in tv. Un volto pulito e un bel messaggio da veicolare, anche per i più giovani. Per questo è stato scelto da un marchio d’eccezione come testimonial di un certo livello. Parliamo nella fattispecie di Kuschall, marchio per le sedie a rotelle. Con un annuncio diffuso su Instagram Manuel Bortuzzo e l’azienda svizzera con sede ad Aesch, hanno comunicato l’accordo.

“Siamo orgogliosi di annunciare che Manuel Bortuzzo ha scelto di usare la nostra Küschall Champion”, si legge sul post. “Dopo il suo infortunio nel 2019, Manuel si è concentrato sullo sport a livello professionale, spingendosi oltre tutti i limiti, con uno spirito costante di positività e passione”.

Poi le parole del nuotatore azzurro: “Questa carrozzina mi rappresenta al 100%. Mi permette di muovermi velocemente e si adatta facilmente ai ritmi serrati della mia quotidianità. Küschall Champion è veramente facile da trasportare e riporre. Questo mi garantisce indipendenza e mi permette di viaggiare e mantenere il mio stile di vita attivo senza limitazioni”.