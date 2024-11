Napoli, si avvicina il big match: la ricetta di Conte

Il Napoli ha incassato una pesante sconfitta contro l’Atalanta. Contraccolpi? “Li può temere solo chi è fuori dalla realtà, noi che siamo dentro che contraccolpi dobbiamo avere?”. Così ha risposto Conte ai colleghi che gli hanno posto la domanda in conferenza stampa. Di certo il gruppo ora deve reagire e la sfida di San Siro contro l’Inter di domenica prossima sarà fondamentale per capire come il collettivo saprà rispondere dopo questa lezione subìta.



Lo stesso Conte ha aggiunto: “La sconfitta sta parte del percorso, mi dà fastidio se avviene contro una squadra più debole, come è capitato. Facciamo una valutazione corretta perchè facciamo valutazioni all’esterno non reali e corrette”. Un percorso da ritrovare, con un gioco più brillante e con alternative. La capacità di cambiamento a seconda delle contingenze diventa fondamentale per chi vuole puntare allo Scudetto.