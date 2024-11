Sinner senza rivali, Alcaraz deve alzare bandiera bianca: è ufficiale

Carlos Alcaraz deve rassegnarsi, attualmente è Jannik Sinner il miglior tennista al mondo: la ‘sentenza’ è chiarissima

Siamo ormai arrivati alla vigilia delle Nitto Atp Finals 2024, attesissimo torneo che vedrà sfidarsi i migliori otto giocatori dell’anno solare sul cemento indoor del Pala Alpitour di Torino. Tra gli appassionati italiani l’entusiasmo è alle stelle, in quanto il nostro Jannik Sinner prenderà parte alla kermesse piemontese reduce da una stagione semplicemente straordinaria. Ma soprattutto, lo farà da numero uno al mondo e da prima testa di serie dell’evento.

Praticamente, l’azzurro rappresenta il principale favorito alla conquista del titolo di “Maestro“. Del resto, durante quest’anno ha battuto chiunque, dimostrando di aver fatto quel salto di qualità che porta nella categoria dei ‘campionissimi’. Soltanto Carlos Alcaraz, negli ultimi mesi, è riuscito a dargli qualche grattacapo, ma la sensazione è che Jannik sia attualmente una spanna al di sopra di tutti.

Sinner meglio di Alcaraz, la sentenza dell’esperto è chiarissima: le sue parole

Lo raccontano bene il ranking Atp e la Race, lo sostengono tanti addetti ai lavori. Tra questi ultimi ce n’è uno che, prima da giocatore e poi da coach, ha fatto la storia del tennis recente. Ci riferiamo a Goran Ivanisevic, ex numero due al mondo e campione di Wimbledon 2001, nonché ex coach di Novak Djokovic. Il nativo di Spalato ci ha tenuto a spendere parole al miele nei confronto dell’altoatesino nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Tennis Major’.

“Sinner e Alcaraz sono decisamente superiori al resto della concorrenza“, ha esordito Ivanisevic ai microfoni del noto portale. “Se togliamo Novak (Djokovic, ndr) dall’equazione, domineranno il circuito. Sono molto al di sopra di chiunque altro”, ha poi aggiunto.

E in effetti, il dualismo tra il fenomeno di San Candido e il murciano ha già regalato tanto spettacolo, trasmettendo il sentore che si tratti di una rivalità molto simile a quella tra i vari Roger Federer, Rafael Nadal e Djokovic stesso. Il croato, tuttavia, non ha dubbi su chi sia al momento un passo avanti. “Sono giocatori diversi. Quando sono entrambi al meglio, penso che Sinner sia migliore. È più costante durante tutta la partita, Alcaraz riesca a passare da colpi incredibili a qualche errore facile. Quest’anno Carlos ha avuto qualche sconfitta che non saprei spiegare”, ha sentenziato Ivanisevic, propendendo quindi verso il numero uno al mondo.