Terremoto Verstappen, annuncio infuocato: bordata in arrivo

Max Verstappen, scoppia ancora il caos intorno al pilota olandese: nuovo attacco nei suoi confronti, è appena successo

Sono state ore di grande gioia per Max Verstappen che ha trionfato nel GP del Brasile, in un weekend pazzesco per clima e avvicendamenti in pista. Il pilota olandese, ora a + 62 su Lando Norris a tre appuntamenti dal termine della stagione. Il quarto titolo mondiale, dunque, è davvero ad un passo.

Servirà dunque attendere poco più di due settimane per l’appuntamento di Las Vegas, circuito sul quale la Ferrari sembra possa effettivamente insidiare la Red Bull e rallentare la corsa all’aritmetica certezza per il quarto titolo mondiale di Super Max. A questo punto si guarda al futuro, ai cambiamenti che dal 2025 coinvolgeranno molti team, Red Bull in primis.

Dal sempre più probabile addio di Checo Perez a chi, effettivamente, dovrebbe rimpiazzare il messicano al fianco di Verstappen. Intanto, però, una nuova polemica è scoppiata intorno a Verstappen. Un ex pilota è tornato a parlare attaccando apertamente: nessuno si aspettava una risposta del genere a Jos, papà di Max.

Attacco a Verstappen: “Ha esagerato”

Una polemica che pare non avere fine quella tra Jos Verstappen e l’ex pilota Johnny Herbert che oggi è opinionista televisivo ma soprattutto steward nei GP. Il papà di Max non ha gradito il comportamento di Herberit in occasione del GP di Città del Messico – dove ha assunto il ruolo di commissario di gara- nel quale l’olandese è stato penalizzato con ben 20′ secondi da scontare nei box.

Successivamente, però, Herbert ha anche rincarato la dose con dichiarazioni che avrebbero fatto infuriare Jos e che riguardano il comportamento del tre volte campione del mondo in pista. Per Verstappen Sr, infatti, Herbert “non dovrebbe rilasciare interviste”. La risposta, subito dopo il GP del Brasile, non si è fatta però attendere. A ‘Safestbettingsites’ l’ex pilota non le ha mandate a dire: “Sono Johnny Herbert lo steward e il professionista durante un weekend di gara. E Johnny Herbert l’opinionista che esprime ciò che pensa in altri momenti. Da steward non esprimo opinioni”.

Pur comprendendo la posizione di Jos, l’ex pilota si è distaccato dalle accuse non imparzialità: “Le gare sono state il mio mondo per 50 anni, tutti hanno un’opinione, anche Martin Brundle. Perché quando non sono in pista non posso averla anche io? Criticherò sempre il comportamento di chiunque se lo riterrò opportuno, non si tratta soltanto di Max”.

“Non ho pregiudizi e non sono stato l’unico a pensare che in Messico Max abbia esagerato. Lo pensano pure Lando Norris e Zak Brown”. Herbert ha poi concluso evidenziando come Jos abbia sempre parlato liberamente di ciò che accade in Red Bull. “È uguale. Se hai un’opinione e vuoi esprimerla, lo puoi fare”.