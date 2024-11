Tragedia nel mondo del calcio: morto a soli 34 anni

Un nuovo lutto sconvolge il mondo del calcio: la tragedia lascia senza parole. Il giocatore scompare a soli 34 anni

Il mondo del calcio è stato colpito ancora una volta da un terribile lutto, l’ennesimo in un 2024 davvero da incubo che va chiudendosi sempre peggio da questo punto di vista.

Negli ultimi giorni, la Spagna e principalmente la comunità di Valencia è stata messa in ginocchio dall’alluvione che ha creato danni gravissimi e mietuto tante vittime. La DANA ha portato via il luogo in cui vivere a moltissime persone che sono senza cibo ed acqua e la situazione resta grave a distanza di una settimana, mentre tutto il popolo spagnolo cerca di dare il proprio contributo.

A causa di questa terribile alluvione, sono scomparsi anche alcuni atleti e la loro morte ha scioccato il movimento iberico. Tuttavia, oltre che fare i conti con le morti causate da questo disastro naturale, il calcio spagnolo ha ricevuto un’altra terribile notizia riguardante Miguel Ledo, giocatore ritiratosi nel 2023 e che era stato colpito dalla leucemia.

Il difensore di ruolo terzino ha avuto una ricaduta della malattia che, stavolta, è tornata in maniera più prepotente e non gli ha lasciato scampo, infierendo un altro duro colpo al calcio spagnolo.

Lutto nel calcio spagnolo: la leucemia porta via Miguel Ledo

Ritiratosi nel 2023 dopo aver militato nel Deportivo Haro, club di Tercera Federacion, quinta serie di calcio spagnolo, Miguel Ledo ha dovuto fare i conti con la leucemia che lo aveva colpito già da tempo. L’ex difensore aveva lottato e vinto una prima volta contro questo terribile male che, però, è ritornato all’attacco negli ultimi mesi, non lasciandogli scampo.

La notizia della sua morte, soggiunta alla prematura età di 34 anni, è stato un colpo durissimo per il calcio iberico. Oltre al Deportivo Haro, anche l’altro suo club nel quale ha militato, ovvero il SD Logrones è rimasto sconvolto per la sua morte. Attraverso il suo profilo X, la società biancorossa lo ha voluto ricordare mentre indossava la fascia di capitano che si era meritato per la sua personalità ed il suo carisma.

Il post è stato inondato da messaggi dei tifosi che si sono voluti stringere attorno alla famiglia di Miguel Ledo in questo duro momento. Il difensore, sebbene non fosse una star del calcio spagnolo, era amato ed apprezzato da tutti nelle categorie inferiori e la sua morte non può non essere definita come l’ennesima tragedia che sconvolge non solo quello iberico, ma l’intero mondo del calcio. A 34 anni non si può morire a causa di una malattia e la speranza è che possano essere presto trovate delle cure che debellino per sempre brutti mali come la leucemia.