Hamilton-Mercedes, separazione con effetto immediato: cosa succede

Lewis Hamilton fa tremare tutti a margine del Gran Premio di Brasile: addio immediato? Ecco come stanno le cose

A quasi quarant’anni Lewis Hamilton è ancora a battagliare in pista con piloti molti più giovani di lui, mostrando lo stesso entusiasmo di quando era un ragazzino. Il sette volte campione del mondo, però, non sta attraversando un periodo positivo in termini di risultati e la sua delusione, talvolta, appare evidente. Tanto da suggerire improvvise e drastiche decisioni.

Un episodio emblematico in tal senso si è verificato nel finale del Gran Premio del Brasile andato in scena lo scorso weekend. Un weekend letteralmente da brividi per il britannico, che l’ha trascorso a litigare con la sua Mercedes W15 inanellando un 11esimo posto nella Sprint Race e un 10imo posto nella gara della domenica. Trattandosi del suo secondo circuito di “casa” (Hamilton ha origini e cittadinanza brasiliana), Lewis è rimasto parecchio amareggiato e non ha evitato di manifestare il suo malcontento.

Mercedes, Hamilton sbotta nel team radio: divorzio anticipato? Ecco come stanno le cose

A margine della gara, infatti, Hamilton si è sfogato via radio definendo “maledetta” la sua vettura e dedicando agli uomini ai box le seguenti parole: “È stato un fine settimana disastroso ragazzi, la macchina non è mai stata così male. Grazie per aver comunque contribuito a provarci e per l’ottimo lavoro di tutti i ragazzi al pit-stop. Se questa è l’ultima volta che mi esibisco, è un peccato che non sia stato un granché, ma sono comunque molto grato”.

Le dichiarazioni del nativo di Stevenage hanno ovviamente fatto parecchio scalpore, lasciando pensare ad appassionati ed addetti ai lavori ad un divorzio anticipato dalla Mercedes. Una teoria sulla quale sono arrivati aggiornamenti nelle scorse ore.

Ebbene, la notizia è che tra Hamilton e la Mercedes non vi sarà alcuna separazione anticipata. A riferirlo è stato un portavoce dello stesso team di Brackley che, intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha spiegato che le parole di Lewis erano rivolte ad alcuni membri della sua squadra giunti al termine della loro esperienza con le Frecce d’Argento.

Salvo clamorosi colpi di scena, dunque, Hamilton correrà regolarmente gli ultimi tre appuntamenti iridati a Las Vegas, in Qatar e ad Abu Dhabi. Poi il suo futuro sarà a Maranello, alla corte della Scuderia Ferrari, ma questa è un’altra storia.