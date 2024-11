Il derby è ancora della Juventus: Weah e Yildiz abbattono il Toro, Motta aggancia l’Inter

La Juventus porta a casa un altro derby e torna a vincere davanti ai propri tifosi, che non ricevevano una gioia piena dallo scorso 19 ottobre. 2 a 0 per la Vecchia Signora, che segna un gol per tempo in un match mai davvero in discussione.

Thiago Motta sceglie Perin in porta, con Weah, Koopmeiners e Yildiz dietro a Vlahovic. La partita inizia con un palleggio sterile dei bianconeri, con ritmi bassi della partita nella prima fase di gioco. Al 18′ ecco il vantaggio: strappo di Cambiaso, che si accentra e calcia: Milinkovic-Savic respinge così così, tap-in di Weah che porta avanti Motta. Juve vicina al raddoppio alla mezz’ora: Koopmeiners tira a botta sicura e Saul Coco salva con la spalla.

Nella ripresa la Juve continua a fare la partita, con il Torino che abbozza un accenno di reazione, senza però riuscire a rendersi davvero pericoloso dalle parti di Perin. Ci va vicino Conceicao all’81 con un tiro a giro che finisce di poco fuori, poi arriva tre minuti dopo con Kenan Yildiz: è ancora Conceiçao che, lanciato in contropiede penetra in area e serve perfettamente il turco che insacca di testa.