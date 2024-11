Juventus, contro il Torino per cercare una svolta. Le possibili scelte di Motta

Dopo il pareggio esterno in Champions League in casa del Lille, la Juventus cerca di rifarsi in campionato, in un derby della Mole, contro il Torino, che potrà dire molto sullo stato di salute della formazione bianconera.

Thiago Motta potrebbe optare per un 4-2-3-1 con Perin tra i pali, in difesa spazio a Savona (fresco di convocazione in Nazionale), Gatti, Kalulu e Cambiaso. A centrocampo dovrebbero agire Locatelli e Thuram, con Weah preferito a Conceicao, Koopmeiners e Yildiz alle spalle di un Vlahovic che deve ritrovare la miglior condizione fisica e mentale.

La probabile formazione:

Perin; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.