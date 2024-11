Milan, Camarda pronto per il nuovo record: sarà titolare a Cagliari

Paulo Fonseca pronto ad emulare Sinisa Mihajlovic: Francesco Camarda sulle orme di Gianluigi Donnarumma. Complice il trauma cranico di Alvaro Morata, il tecnico portoghese ha annunciato ieri in conferenza stampa che il classe 2008 sarà titolare contro il Cagliari.

Per un solo giorno, il prodotto del vivaio del club di Via Aldo Rossi batterà il precedente record del portiere del PSG, ma non sarà il più giovane calciatore a esordire dal 1′ con la maglia del Diavolo indosso con il record che appartiene a Giuseppe Sacchi.

Dopo aver esordito la scorsa stagione in Serie A, e, aver debuttato in questa in Champions League, questa sera, all’Unipol Domus, Francesco Camarda sarà titolare con il Milan dei grandi!