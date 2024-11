Milan, Fonseca: “Non si possono prendere 3 gol così. Soddisfatto da Camarda, Leao sta tornando”

Il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della pazza sfida pareggiata dal Milan a Cagliari per 3 a 3.

La sua valutazione su questo pareggio?

“Penso che i nostri problemi oggi non siano stati in possesso di palla, ma difensivamente. Sui cross del Cagliari siamo andati in grande difficoltà, non è possibile non vincere una partita così. E’ mancata aggressività da parte nostra: così è difficile vincere. Ci sono state delle difficoltà sui cross”.

Questo 3-3 è un passo indietro?

“A livello offensivo abbiamo fatto buone cose, facendo però errori in difesa. Ora è un passo indietro, sì. Per vincere le partite non si possono prendere 3 gol così”.

Il suo giudizio sulla prestazione dei centrocampisti, che oggi agivano in 3 in mediana?

“Stiamo giocando sempre con un centrocampo a tre. Penso che il problema oggi non sia stato qui. Per me l’unico problema della squadra è il modo in cui abbiamo sofferto e cominciato la partita. Non possiamo prendere certi gol, anche il secondo è stato pazzesco. C’è stata poca aggressività sui cross, per me dei singoli”.

Theo Hernandez?

“Penso che difensivamente possa fare meglio, stiamo lavorando per correggere certe cose. Tutta la linea difensiva però può fare di più nei duelli”.

Camarda?

“Non è stato facile per lui oggi. Ha fatto bene e sono soddisfatto per lui”.

Leao?

“Leao è in un buon momento, mi sembra che stia tornando. Anche difensivamente ha fatto bene. Volevamo un Leao decisivo e che gioca con la squadra”.