Spunta una foto di Schumacher: sorpresa tra i tifosi

La foto di Michael Schumacher ha suscitato sorpresa e commozione tra i tantissimi tifosi del campione tedesco

Il prossimo 29 dicembre saranno passati 11 anni dal terribile incidente di Michael Schumacher sugli sci a Meribel. Oltre un decennio in cui il vincitore di 7 titoli mondiali in F1, di cui 5 consecutivi con la Ferrari, non è più comparso in pubblico: tutto ciò che si sa è che il leggendario pilota tedesco è monitorato costantemente dai medici ed è circondato dall’affetto di sua moglie Corinna e i suoi figli Mick e Gina-Maria.

Sono pochissime le persone che in tutto questo tempo hanno potuto recarsi in visita a Michael Schumacher: tra questi non poteva mancare Jean Todt, ex Team Principal della scuderia di Maranello e grande amico di Schumi. Un paio d’anni fa una persona che aveva accesso alla villa svizzera ha cercato di vendere ai giornali alcune foto scattate di nascosto per milioni di euro: fortunatamente tutte le testate europee a cui si è rivolto questa persona hanno rifiutato la proposta.

Tuttavia proprio in queste ore sta circolando sui social una foto di Michael Schumacher che sta suscitando non poca sorpresa tra i tifosi. Ovviamente non si tratta di uno scatto attuale: l’immagine, infatti, risale a ben 26 anni fa, ovvero alla terza stagione del Kaiser con il Cavallino rampante.

Foto a sorpresa di Schumacher: fan in visibilio

La foto, pubblicata dall’utente Demetriou Neto su X, ritrae Michael Schumacher sulla pista di Monte Carlo, anche se non alla guida della sua Ferrari. Il pilota tedesco è infatti seduto su un muretto in una piccola area a bordo pista, con il guard-rail che ovviamente la separa dal resto del circuito.

Schumacher osserva l’andamento delle prove libere del Gran Premio di Monaco del 1998: nello scatto di Michael Cooper, fotografo che ha spesso immortalato scene della F1, Schumacher, con indosso la storica tuta della Ferrari con lo sponsor Marlboro sul retro, osserva il passaggio di Damon Hill a bordo della sua Jordan. Dall’altra parte della carreggiata, in fondo, si possono vedere diversi tifosi assiepati su una tribunetta.

Nonostante il GP non sia stato fortunato per il Kaiser – arrivò al traguardo soltanto decimo – lo scatto ha emozionato molto i tantissimi fan di Michael Schumacher e ha riportato alla mente l’epoca d’oro vissuta dalla Rossa con il leggendario campione tedesco.