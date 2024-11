Venezia-Parma 1-2, Pecchia la ribalta e torna a vincere

Successo in rimonta per il Parma che sbanca 1-2 il Penzo mandando ko il Venezia. Non basta ai ragazzi di Eusebio Di Francesco la rete di Hans Nicolussi Caviglia. I gol di Valeri e Bonny ribaltano e decidono la gara.

Venezia-Parma, le scelte ufficiali

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Candela, Svoboda, Idzes; Ellertsson, Duncan, Nicolussi Caviglia, Busio, Haps; Oristanio, Pohjanpalo. All. Eusebio Di Francesco.

A disposizione: Joronen, Grandi, Zampano, Gytkjaer, Yeboah, Altare, Sagrado, Crnigoj, Schingtienne, Sverko, Andersen, Raimondo, Carboni, El Haddad, Doumbia.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Delprato, Leoni, Valeri; Keita, Sohm; Man, Cancellieri, Mihaila; Benedyczak. All. Fabio Pecchia.

A disposizione: Chichizola, Corvi, Balogh, Estevez, Charpentier, Almqvist, Bonny, Camara, Coulibaly, Mohamed, Di Chiara.

La partita

Pronti via e dopo 5 minuti vantaggio dei padroni di casa. Venezia in vantaggio! Oristanio sfonda sulla fascia e crossa, Nicolussi Caviglia stoppa di petto e al volo conclude con un mancino preciso all’angolino. battendo Suzuki. Al 18′ pari del Parma. Ecco il pareggio della squadra di Pecchia! Gran tiro dalla distanza di Valeri che si infila nell’angolino, nulla da fare per Stankovic!. Parma che trova l’1-2 al 69′. La squadra di Pecchia ha raddoppiato con un gol di Bonny, appena entrato in campo. Sohm, con una progressione palla al piede di rara bellezza, trova Man in posizione favorevole. Quest’ultimo, con un preciso mancino insidioso, supera Stankovic. Sulla respinta del portiere, Bonny si avventa con prontezza e deposita la palla in rete. Finisce così 1-2 con il Parma che torna al successo.