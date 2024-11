L’Atalanta vince con carattere: 2-1 in rimonta all’Udinese

Nella prima gara di questa giornata di Serie A, l’Atalanta batte 2-1 in rimonta l’Udinese. Il primo tempo è quasi tutto di marca orobica: Retegui al 6′ va vicino al vantaggio, Lookman segna ma il VAR annulla tutto per fuorigioco. Ancora Retegui al 45′ va vicino alla rete. Due minuti più tardi, allo scadere del primo tempo, è l’Udinese a passare in vantaggio: Kamara riceve palla e con il sinistro batte Carnesecchi.

Nel secondo tempo l’Atalanta reagisce e al 56′ trova il pareggio con Pasalic, bravo a calciare di prima su invito di Bellanova. Tre minuti più tardi il definitivo sorpasso: ancora Bellanova protagonista, cross in mezzo che trova la sfortunata deviazione di Touré. Nell’ultima parte di gara la Dea amministra il vantaggio e porta a casa tre punti importanti: la formazione di Gasperini aggancia momentaneamente il Napoli al primo posto, a quota 25 punti. L’Udinese resta ferma a quota 16.