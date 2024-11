ATP Finals, esordio “comodo” per Sinner: 6-3 6-4 su De Minaur

L’esordio di Jannik Sinner alla ATP Finals di Torino è positivo, il tennista azzurro ha debuttato nella prima serata del torneo contro l’australiano De Minaur, vincendo 6-3 6-4. Un’ora e venticinque minuti “comodi” da parte del tennista altoatesino che non ha avuto grandi problemi ad avere la meglio del tennista di Sydney. Un esordio così comodo che è batata una versione non particolarmente brillante del numero uno del mondo.

Sì, perché quello visto all’Inalpi Arena di Torino (gremita in ordine di posto) non è stata affatto la versione migliore del tennista di San Candido. In avvio, infatti, Jannik concede subito un break a De Minaur, ma grazie ad una grande tenuta mentale reagisce immediatamente, infilando 4 giochi consecutivi, chiudendo di fatto i giochi del primo set.

Nel secondo parziale, gli errori di Jannik si susseguono, ma non sono abbastanza gravi e ripetuti per far avvicinare De Minaur. Sinner infila il break decisivo nel sesto game. E alla fine, nonostante un piccolo problemino al fianco, ha chiuso 6-4.

La prossima sfida, martedì, è prevista contro Taylor Fritz, vittorioso nel pomeriggio su Medvedev.