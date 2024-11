Colpo di scena Sainz, nuova scuderia: annuncio definitivo

Il pilota spagnolo ha una chance, ma il team principal ha le idee chiare: lo scenario a poche gare dal termine della stagione

La Formula 1 si avvicina sempre di più al gran finale di stagione. Tra due settimane l’intero circus si trasferirà a Las Vegas per il terzultimo appuntamento dell’anno prima di Qatar e Abu Dhabi.

Grandissima è l’attesa per una situazione che raramente si è vista nelle ultime stagioni di Formula 1. Difficile, infatti, che due piloti si trovassero abbastanza vicino in classifica da potersi ancora contendere il titolo piloti (forse solo il duello Verstappen-Hamilton nel 2021) ma, soprattutto, sensazionale la classifica costruttori che vede 3 scuderie in meno di 50 punti.

Ecco allora che a Las Vegas potrebbe decidersi una buona fetta di titolo, dando di fatto una grossa responsabilità ai piloti di McLaren, Ferrari e Red Bull. Situazione che, nonostante alcuni movimenti siano già stati ufficializzati, ha alimentato le voci di mercato relative alla prossima stagione. Su tutte quella legata al sostituto di Sergio Perez, ormai sempre più indietro in classifica e vicino all’addio a fine stagione.

Le voci relative ad un suo possibile sostituto hanno visto, qualche settimana fa, Carlos Sainz come possibile sostituto. Lo spagnolo, in realtà, ha già firmato con la Williams per la prossima stagione, ma mai dare per scontato la potenza di Red Bull.

Carlos Sainz, Horner torna sulle voci di mercato: lo scenario per il post-Perez

A chiarire subito la situazione ci ha pensato Christian Horner, team principal di red Bull, che ha subito spento gli animi dei tifosi Red Bull.

“Ci sono sempre un sacco di speculazioni nel paddock della Formula 1. Carlos sarà un pilota della Williams l’anno prossimo. È un grande pilota, ha ottenuto una bellissima vittoria in Messico e penso che sarà molto d’aiuto per la nuova squadra. È però legato alla Williams e non rientra nei nostri piani per il 2025″, ha affermato Horner a ‘talkSPORT’. Certo, Carlos Sainz rappresentava un’ottima opportunità per il team di Milton Keynes che, tuttavia, ha preferito non affondare il colpo quando avrebbe potuto.

Nella strategia di Red Bull c’è, chiaramente, l’ingaggio di un pilota che faccia da scudiero a Max Verstappen e che, almeno per il momento, non intralci la sua lotta al titolo. Un secondo pilota di nome e di fatto, che al momento non sarà certamente Carlos Sainz.