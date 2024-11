È morto uno storico volto del calcio italiano, lutto tremendo

Muore uno storico volto del calcio italiano, il lutto è davvero tremendo: non ci sono parole davanti alla drammatica scomparsa

Nuovo terribile lutto per lo sport italiano che è costretto a dire addio ad un altro dei suoi volti più illustri, lasciando ancora una volta i tifosi in lacrime e senza parole.

La storia del calcio italiano è fatta dai giocatori, ma a raccontare e a scrivere le loro gesta sono i giornalisti e tanti di loro si sono distinti con la loro penna e la loro voce per dare il proprio contributo. Un contributo importantissimo lo ha dato anche un giornalista come Dino Gastaldo che è scomparso improvvisamente all’età di 84 anni, lasciando un vuoto incredibile ed incolmabile nel mondo del giornalismo sportivo tricolore.

Il giornalista era uno dei volti iconici di ‘Tele Friuli’ e si è distinto per essere stato il primo a portare il calcio dilettantistico in TV. La sua improvvisa scomparsa ha lasciato tutti senza parole, sia addetti ai lavori che i tifosi che pure in tutti questi anni lo avevano conosciuto ed apprezzato per le sue grandi noti e per essere un giornalista con la G maiuscola, mostrando la sua dedizione e passione per lo sport.

Lutto nel calcio italiano: addio allo storico giornalista Dino Gastaldo

Oltre ad essere uno dei giornalisti di punta del calcio locale, Dino Gastaldo è stato anche agente di commercio per il marchio tessile Bassetti e con la propria famiglia aveva anche gestito fino a qualche anno fa il negozio monomarca sito in Via Aquileia ad Udine. La sua morte improvvisa ha sconvolto non solo il movimento calcistico e l’Ordine dei Giornalisti, ma anche tutti coloro che hanno avuto a che fare con lui in vita, sia dentro che fuori dal campo.

Si trattava non a caso di una persona dotata di grandi valori e sani principi, capace di farsi volere bene da tutti. Il ricordo verso lo storico giornalista è stato commovente ed affettuoso e ciò la dice lunga su quanto abbia dato Gastaldo quando era in vita, distinguendosi per essere un uomo sempre sorridente ed allegro, mosso da grandissima passione per tutto ciò che faceva.

Ci uniamo quindi all’ultimo grande saluto per uno storico volto come quello di Dino Gastaldo, che tanto ha saputo dare nel corso della sua straordinaria carriera.