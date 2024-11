Inter, contro il Napoli Inzaghi vuole risposte. Le possibili scelte

Inter-Napoli può dire tanto, tantissimo su questo inizio di campionato. Dopo la bella vittoria in Champions League contro l’Arsenal, la formazione nerazzurra cerca risposte importanti anche in campionato. Una vittoria sul Napoli, nel big match di questa giornata, significherebbe raggiungere il primo posto e acquisire ulteriore consapevolezza prima della sosta per le Nazionali.

Simone Inzaghi potrebbe optare per il solito 3-5-2 con Sommer in porta, difesa formata da Pavard, Acerbi e Bastoni. Sugli esterni di centrocampo potrebbero agire Darmian e Dimarco, in mezzo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. La coppia d’attacco non si tocca: dopo l’iniziale panchina contro i Gunners, Thuram sarà al fianco di Lautaro Martinez.

La probabile formazione:

Sommer;

Pavard, Acerbi, Bastoni;

Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco;

Lautaro, Thuram