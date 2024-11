Jasmine Paolini, è allarme: ora i tifosi temono il peggio

La forte tennista azzurra rischia grosso in vista della fine della stagione: lo scenario spaventa i tifosi che ora temono

La stagione 2024 del tennis si sta avviando alla conclusione con gli ultimi tornei da giocare prima della fine dell’anno e alcuni che sono attualmente in corso come le WTA e le ATP Finals mentre sono in arrivo nelle prossime settimane le ultime e decisive partite dell’anno in Coppa Davis dove ogni atleta vorrà rappresentare al meglio il suo Paese.

Questo 2024 per Jasmine Paolini è stato un anno molto positivo con dei traguardi raggiunti davvero sensazionali. La tennista azzurra negli ultimi dodici mesi si è imposta su altissimi livelli sia nel singolare che nel doppio vincendo molti tornei tra i quali spicca senza dubbio la medaglia d’oro portata a casa in coppia con la sua amica Sara Errani nel tabellone del doppio femminile agli ultimi Giochi Olimpici di Parigi, un successo che ha fatto esultare tutta l’Italia del tennis.

Jasmine Paolini trema: a rischio il piazzamento nel doppio, ecco i dettagli

Nonostante i grandi successi raccolti in questo 2024, sul finire di stagione per la Paolini aleggia uno scenario negativo che fa tremare i suoi tifosi e che sarebbe di grande rammarico, specialmente per chi ha saputo vincere la già citata medaglia d’oro nel doppio femminile alle Olimpiadi.

La tennista toscana infatti rischia di restare fuori dalla top dieci nel ranking WTA del doppio femminile mentre la sua collega Sara Errani è già certa di chiudere l’anno in una delle prime dieci posizioni. Attualmente la Paolini si trova proprio in decima posizione con 5235 punti mentre la Errani è ottava a quota 5456. Al momento entrambe rischiano un doppio sorpasso da parte della statunitense Nicole Melichar-Martinez e dell’australiana Ellen Perez.

Nel caso in cui le due tennista vincessero le WTA Finals in doppio, torneo dal quale Errani e Paolini sono già state eliminate, sorpasserebbero le due azzurre facendole così scalare indietro di due posizioni. Per la Errani verrebbe mantenuto il decimo posto mentre la Paolini chiuderebbe il 2024 al dodicesimo.

Uno scenario che nessun tifoso italiano di tennis spera che si configuri specialmente in un anno di grandi gioie come questo in cui sono state proprio loro due a far esultare tantissimi tifosi anche per la sezione femminile del tennis nostrano, oltre che per i successi di Jannik Sinner nel maschile.