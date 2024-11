Serie A, crolla la Roma: volano Bologna e Fiorentina

Vince ancora la Fiorentina, sesto successo consecutivo in Serie A. A decidere il match contro l’Hellas Verona una tripletta di Moise Kean. Non basta al Verona l’1-1 di Serdar. Cade ancora la Roma 2-3 in casa contro il Bologna di Vincenzo Italiano. A decidere la gara le reti di Castro, Oroslini e Karlsson. Per la Roma doppietta di El Shaarawy.

Serie A, le ufficiali dei match delle 15

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, El Shaarawy; Soulé, Pisilli; Dobvyk. All. Juric.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Bove; Colpani, Beltran, Sottil, Kean. All. Palladino.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Bradaric; Serdar, Duda; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti.

Roma-Bolgona 2-3

Bologna avanti al 25′. In gol Castro. Dagli sviluppi del calcio d’angolo, dopo un flipper, Mancini si ritrova vicino alla linea di porta il pallone e non riesce a liberare l’area. Castro, di rapina, tocca il pallone e porta in vantaggio il Bologna. Pari Roma al 63′. Rete di El Shaarawy. Cross di Mancini deviato, El Shaarawy batte Skorupski con un colpo di testa da centro area. Il portiere polacco in tuffo tocca la sfera, ma non basta. 3 minuti e Orsolini fa 1-2. Suggerimento di Castro, Orsolini entra in area e calcia verso la porta: la deviazione di Angelino mette fuori causa Svilar. Bologna di nuovo avanti all’Olimpico. Al 72′ Dallinga segna ma la rete viene annullata per fuorigioco. Rossoblù che 4 minuti dopo fanno comunque 1-3. Miranda serve Karlsson, il numero 10 in area supera Svilar in uscita dai pali. Nel finale arriva il definitivo 2-3 di El Shaarawy. El Shaarawy, ancora lui! L’esterno riceve palla sulla destra da Shomurodov. Calcia con un diagonale potente sul secondo palo e insacca alle spalle di Skorupski.

Fiorentina-Verona 3-1

Pronti via e Fiorentina avanti al 4′ con Kean. Al primo tentativo, la viola sblocca il punteggio. Chiusura di Ranieri in zona difensiva che permette un fraseggio in velocità. Palla per Beltran che, in verticale, serve con un filtrante preciso l’attaccante azzurro: di prima intenzione, l’ex attaccante della Juventus supera Montipò e sblocca il match. Al 19′ pari Verona con Serdar. Iniziativa personale del centrocampista, che sfrutta lo spazio concesso e lascia esplodere un destro su cui De Gea non può nulla. All’ora di gioco è sempre Kean a riportare avanti la Fiorentina. Adli batte sul primo palo con Kean che elude la marcatura di Coppola con un colpo stilisticamente bello e, soprattutto, efficace. Nuovamente in vantaggio la squadra di Palladino. Dopo aver sprecato il pallone del 3-1, Kean, al 93′ trova comunque il gol che chiude la gara. Il rilancio di De Gea diventa un assist per Kean che brucia le marcature di Belahyane e scarica alle spalle di Montipò.