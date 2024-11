Vince ancora la Lazio, a Monza decide un destro a giro di Zaccagni

Sesta vittoria consecutiva tra campionato ed Europa League per la Lazio che espugna l’UPower Stadium di Monza e vola, almeno per qualche ora, in testa con Atalanta, Fiorentina e Napoli. Niente da fare per il Monza di Alessandro Nesta. I biancorossi, con la terza sconfitta consecutiva, continuano ad essere ultimo insieme al Venezia.

La sfida comincia immediatamente nel segno della Lazio di Marco Baroni. I biancocelesti costringono il Monza a salvarsi dallo svantaggio. A sventare il pericolo gol ci pensa l’ultimo baluardo della formazione biancorossa: Turati. L’estremo difensore ex Sassuolo dopo poco più di 10 minuti compie un miracolo su Dia, oggi schierato dall’inizio al posto di Castellanos.

Nella parte centrale del primo tempo, la gara trova il suo equilibrio. La Lazio che gestisce il possesso e il Monza che riparte in maniera anche piuttosto pericolosa.

Dopo la mezz’ora sale in cattedra il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni. Il numero 10, al 32’, prova ad inventare per Pedro, al 34’ poi colpisce il palo, e alla fine al 36’ segna il gol del vantaggio. Da sinistra punta i due uomini che lo stanno raddoppiando, finta e trova il pertugio per lasciar partire un destro che lascia immobile Turati 0-1 Lazio.

Nella ripresa, la Lazio prova immediatamente a raddoppiare. Rovella non riesce a sfruttare una buona occasione, e trova la parata di Turati. Il Monza prende campo e coraggio, mentre la Lazio evidentemente stanca abbassa il ritmo e il suo baricentro. Maldini ha due buoni occasioni, però prima la difesa della Lazio poi l’imprecisione del 14 del Monza gli negano il pareggio.

La pressione del Monza si allenta e la Lazio può provare a respirare con qualche buon ripartenza. La miglior occasione è quella del minuto 85 con Castellanos, subentrato nella ripresa a Dia, che viene servito al centro dell’area e conclude, ma centra in pieno la faccia di Turati fallendo il colpo del ko.