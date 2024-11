Michael Schumacher, rivelazione improvvisa: spunta la verità dopo anni

Spunta una rivelazione che ha sconvolto i tifosi di Michael Schumacher: è successo dopo anni di silenzio

Michael Schumacher è stato uno dei pochi piloti in grado di sovvertire ogni tipo di pronostico. Una carriera meravigliosa quella che il tedesco ha incorniciato negli anni, soprattutto alla guida della Ferrari. Anni indimenticabili, cinque dei suoi sette titoli mondiali vinti proprio con la Scuderia di Maranello: un amore incancellabile, ancora oggi.

Ma la vita di Michael è cambiata drasticamente, un anno dopo il suo definitivo ritiro dalle corse. Era il 19 dicembre 2013 quando il mondo della Formula 1 si strinse intorno al ‘Kaiser’, vittima di un grave incidente sugli sci che quasi gli costò la vita. Da allora, di Michael non si sa nulla. Non restano che le sue imprese, i suoi trionfi che ancora oggi riecheggiano nella mente e nel cuore di milioni di appassionati. Recentemente sua figlia Gina Maria è convolata a nozze e pare – non è stato confermato in alcuna maniera dalla moglie Corinna né dai familiari – che Schumi fosse presente alla privatissima cerimonia avvenuta a fine settembre nella villa di Palma di Maiorca.

I tifosi nel corso degli anni hanno raccolto rivelazioni davvero incredibili riguardo alla carriera del sette volte campione del mondo. Ed in tal senso è spuntato un retroscena che in pochi conoscevano: un momento di grande tensione che il fratello di Michael, Ralf, all’epoca anche lui pilota, ha descritto dopo anni di silenzio. La reazione di Schumacher fu davvero inaspettata: fu un ordine che proprio non andò giù al ‘Kaiser’.

Schumacher, che rivelazione: tifosi sotto choc

Il Gran Premio del Belgio è rimasto nella storia, per diversi motivi. Dall’incidente tra Coulthard – doppiato – e Michael, col tedesco che finì per schiantarsi sotto la pioggia battente ed una visibilità quasi inesistente contro il retro della vettura dello scozzese. La corsa nei box McLaren per uno scontro faccia a faccia, poi mai avvenuto.

In quel 30 agosto 1998, però, accadde anche altro. La vittoria di Damon Hill su Jordan, davanti al fratello di Michael, Ralf. Un evento storico che tuttavia mandò su tutte le furie Schumi, in una domenica che già di per sé fu complicata e di grande nervosismo per il tedesco. Ralf, ai microfoni di ‘Formel1.de’ ha dichiarato: “È vero che Michael andò da Eddie Jordan furioso dopo quella gara“, l’ammissione del tedesco. Il riferimento è all’ordine di scuderia, riferito al fratello di Schumi, di non superare Hill che andò a vincere quel GP.

“Michael dopo quel fatto mi disse che era chiaro che non avrei più corso per la Jordan.” E così fu, visto che Ralf passò in Williams l’anno successivo con Frentzen al suo posto. “Fu un ordine antisportivo”, ha concluso Schumacher, “Avrei voluto che fosse andata diversamente anche se capisco il punto di vista di Eddie Jordan”.