ATP Finals, vince ancora Sinner: 6-4 6-4 a Fritz. Qualificazione vicina

Ancora una vittoria alla Inalpi Arena di Torino per il numero uno del mondo Jannik Sinner. Nella seconda sfida del round robin delle ATP Finals, in corso nel capoluogo torinese, il tennista altoatesino ha vinto in due set anche contro lo statunitense Taylor Fritz. 6-4 6-4 il punteggio finale che non lascia spazio a repliche per l’americano che, circa due mesi fa, era stato battuto da Sinner anche nella finale degli US Open in tre set. Con due vittorie su due e quattro set vinti, Jannik è a un passo dalla qualificazione alle semifinale. Resta un ultimo ostacolo: la terza sfida contro il russo Daniil Medvedev. Al numero uno del mondo basterà vincere un set per essere certo della qualificazione al turno successivo.

Non è ancora un Jannik Sinner al massimo della condizione e si vede. Il tennista di San Candido commette decisamente più errori non forzati del solito (22), ma sul giocato si dimostra una volta di più meglio del rivale americano.

Jannik per ben due volte durante il match impone la propria legge nel game di battuta decisivo di Fritz. Nel primo set, sul punteggio di 5-4 per il tennista azzurro, Fritz vive il secondo passaggio a vuoto del set, dopo quell’ottavo (poi salvato). Ma sul 15-40 non riesce a reagire e cede il servizio e il set a Sinner.

La stessa cosa accade anche nel secondo set, quando Sinner nel corso del sesto giorno ha una palla break e non la sfrutta. Tuttavia, al 12° game, sul servizio di Fritz, nel momento decisivo del match con Sinner avanti anche in questo caso 5-4, arriva lo strappo decisivo. L’azzurro sale 0-30, Fritz prova a rimediare tornando 30 pari, ma con due punti consecutivi Jannik chiude il secondo set e l’incontro.

Appuntamento a giovedì con la terza giornata: la già citata sfida tra Sinner e Medvedev, e quella tra Fritz e De Minaur.