Gianmarco Tamberi smascherato in diretta, i fan restano di stucco

Gianmarco Tamberi, i tifosi restano di stucco e increduli: non si aspettavano di vederlo proprio lì. Succede l’apoteosi

Gianmarco Tamberi è una delle stelle dello sport italiano. Tanti i traguardi raggiunti nel corso della sua carriera, nella quale spiccano l’oro olimpico a Tokyo 2020 e quello mondiale a Budapest nel 2023. Gimbo, come viene chiamato dai fan, ha raggiunto una fama che gli permette di essere osannato ovunque vada, un po’ come tutti i grandi atleti di ogni disciplina.

Da appassionato di sport, Tamberi non è solo appassionato della sua disciplina ma ne segue con interesse altre. Una di queste è sicuramente il basket. Nel tempo libero, quando può, Tamberi non disdegna qualche apparizione, anche pubblica, per assecondare questa sua passione.

All’improvviso si palesa Gianmarco Tamberi: i tifosi restano senza parole

Lo ha fatto nuovamente sabato scorso, 9 novembre, quando è stato protagonista a suo modo in un luogo in cui nessuno mai si sarebbero immaginato di trovarlo. Il suo intervento ha lasciato diversi fan di stucco e senza parole. Gianmarco Tamberi, infatti, era presente a Trento per assistere alla vittoria dell’Aquila Basket Trento su Trieste. Un ospite d’eccezione per la sfida della capolista, attualmente in vetta al campionato di Serie A, una leadership consolidata ancor di più dopo il successo di sabato scorso. Sotto gli occhi, appunto, di Gimbo, guest star d’eccezione per l’evento. In molti non si aspettavano di vederlo li.

L’atleta, che tra l’altro è anche testimonial della Regione Marche, è stato ospite dell’Aquila Basket Trento e omaggiato con diversi regali da parte della squadra di casa. Dopo aver rubato la scena a centro pista, è partita una vera e propria caccia al selfie con il campione olimpico per i tifosi, estasiati dalla sua presenza. Celebrato come una vera e propria star, ha provato anche qualche tiro a canestro, senza particolare fortuna. Ma di sicuro ha portato entusiasmo tra i tifosi e nel team di casa, spronato a vincere anche per la sua presenza.

A proposito di basket, lo scorso febbraio, Tamberi ha disputato l’All Star Celebrity Game nel weekend dedicato all’All Star Game della Nba. Sul parquet di Indianapolis, l’ex oro olimpico ha dato spettacolo con schiacciate e altre giocate che hanno deliziato il pubblico americano. Un sogno che si è avverato per Gimbo, protagonista anche in un’altra disciplina che ama.