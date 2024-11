Juventus Next Gen, ufficiale il ritorno di Massimo Brambilla

Dopo l’ufficializzazione dell’esonero di Paolo Montero, la Juventus Next Gen ha già reso noto il nome del suo sostituto che sarà Massimo Brambilla. L’ex tecnico della Primavera dell’Atalanta fa ritorno sulla panchina bianconera dopo pochi mesi dal suo addio.

Brambilla infatti aveva lasciato la Juventus under 23 al termine della passata stagione, attirato dalle sirene di altre squadre di Serie C. Si era quindi accasato al Foggia, società dal quale a fine settembre era stato esonerato per via dello scarso rendimento della squadra. Dopo il rifiuto di tornare sulla panchina pugliese, Brambilla ha ricevuto la proposta della Juve ed ha accettato.