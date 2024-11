Mario Perati vince a Sanremo il Main Event WSOP Circuit e fa tris di anelli!

Cominciamo dai numeri: 1.050 entries con buy-in da €1.000, per un montepremi netto finale da 888.300 euro. La struttura, invece, è quella classica: quattro Day1, seguiti dal Day2 e dal Final Day. Terminati i quattro flight di qualificazione con 262 giocatori rimasti, il Day2 ne ha mandati 159 a premio, per un incasso monetario minimo garantito di €2.010. Alla fine della giornata, solo 24 giocatori si sono ripresentati per il Final Day: 14 italiani, 6 francesi, un inglese, un russo, un ucraino e uno spagnolo. Al comando di questa esigua pattuglia si è piazzato Francesco Di Domenico, autore sul finire del Day2 di un’ottima giocata sull’ucraino Oleksandr Shevchenko, uscito poi in 29ma posizione. I due si affrontano in heads-up, dopo un preflop tribettato, su queste prime tre carte del board: 3♥6♥2♦. Di Domenico esce puntando da mid position 165.000 chips, dopo il check iniziale di Shevchenko da utg. Il giocatore ucraino chiama e fa scendere un 4♠. Nessuno investe chips e l’azione si sposta al river, un J♦. Shevchenko fa ancora check. L’italiano ne approfitta per puntare 435.000, ma subisce un rilancio pesantissimo fino a 2 milioni. Francesco Di Domenico ci pensa un po’ e alla fine chiama, girando sul tavolo Q♦Q♥: la sua coppia è buona perché Shevchenko è in bluff con A♥7♥. Grazie a questo pot da 6,4 milioni, Di Domenico ha preso il comando della top 10 a termine del Day2: Rank Player Country Chip count Big blinds 1 Francesco Di Domenico Italy 9,150,000 229 2 Raffaele Caldarelli Italy 3,890,000 97 3 Jean-Marc Chiba France 3,650,000 91 4 Danilo Colomba Italy 3,260,000 82 5 Pablo De Heredia Spain 3,160,000 79 6 Xavier Zuczkowski Italy 2,850,000 71 7 Christian Alilovic France 2,415,000 60 8 Mario Perati Italy 2,240,000 56 9 Isabel Baltazar France 2,080,000 52 10 Ivan Kuziv Ukraine 2,050,000 51 L’ultima giornata ha preso il via con alcune rapide eliminazioni e con un colpo pauroso messo a segno da Hervé Gouzil su Christian Alilovic. I due francesi si scontrano con coppia di 9 il primo e coppia di Assi il secondo. Il flop [3]A♥9♦ consegna set a tutti e due: check-check. Il turn 3♣ trasforma i set in fullhouse. Bet di Alilovic e call di Gouzil. Il fato di Gouzil sembra segnato da questo cooler imparabile (o quasi), ma al river si materializza un incredibile 9♠: Gouzil chiude poker e si fa pagare il massimo da Alilovic! Usciti 8 giocatori, l’azione si è spostata sugli ultimi due tavoli. A questo punto Francesco Di Domenico ha aumentato il proprio vantaggio al comando del count, eliminando ben quattro avversari in successione: con un coin flip favorevole, due volte con AA e infine con KK. I suoi cowboys hanno bustato l’ultima quota rosa del torneo, la francese Isabel Baltazar, dando così l’avvio al final table a 9 giocatori. Dopo le eliminazioni di Pablo De Heredia, di Marc Chiba, di Francesco Del Foco e Xavier Zuczkowski (lo ricordate vincitore a Malta e con un Platinum Pass in tasca?), Mario Muhamet Perati ha iniziato a farsi largo, pur senza aver ancora realizzato un’eliminazione al final table. E voilà: detto, fatto. LEGGI TUTTO L’ARTICOLO SU WWW.POKERSTARSNEWS.IT