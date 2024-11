Tutto finito per Schumacher, c’è poco da fare: non ci sono speranze

I fan della famiglia Schumacher hanno appena ricevuto una notizia che spegne definitivamente le speranze: ormai è davvero tutto finito

Non passa giorno senza che i tifosi di Michael Schumacher chiedano notizie in merito alle condizioni di salute del campionissimo tedesco. Purtroppo da quasi 11 anni a questa parte della leggenda della F1 si sa molto poco, fatta eccezione per qualche piccolo dettaglio che ogni tanto viene fatto trapelare nonostante il muro di gomma eretto dalla sua famiglia.

Dal 29 dicembre 2013, ovvero dal giorno del terribile incidente sugli sci a Meribel, in Francia, per Michael Schumacher è cominciata una vita completamente diversa da quella precedente. Il vincitore di 7 titoli iridati, di cui 5 consecutivi con la Ferrari, è tenuto costantemente sotto controllo dai medici e assistito amorevolmente da sua moglie Corinna e dai suoi figli Gina-Maria e Mick.

Purtroppo, però, le speranze di vederlo di nuovo comparire in pubblico sono ormai prossime allo zero. Ma non è questa l’unica brutta notizia con cui devono fare i conti i tantissimi fan del leggendario pilota di Formula 1. Proprio in queste ore, infatti, suo fratello Ralf – anche lui ex pilota con Jordan, Williams e Toyota – ha fatto chiaramente capire che non ci sono possibilità.

Dramma Schumacher: ora è davvero finita

Ralf non si riferiva però a suo fratello Michael ma a suo nipote Mick. L’ex pilota ha infatti elogiato la Sauber per aver messo sotto contratto un grande talento come Gabriel Bortoleto (campione di F3 e vicino al titolo in F2), che il prossimo anno potrà correre il suo primo Mondiale di F1 al volante del team svizzero.

Tuttavia proprio l’arrivo di Bortoleto in Sauber chiude definitivamente le porte a un possibile rientro di Mick Schumacher nel Circus. Il figlio di Michael è fuori dal 2022, ovvero dall’ultima stagione corsa in F1 con la Haas. Ralf Schumacher ha sottolineato a ‘Sky Sport Germania’ che è un peccato che Mick rimanga fuori, anche se ovviamente vedere all’opera un talento come Bortoleto è sicuramente una notizia positiva per la Formula 1.

Ma quale potrebbe essere il futuro del 25enne? Secondo suo zio il rientro in F1 è ormai irrealistico: potrebbe tornare in corsa “solo se qualcuno si ammala o si ritira e naturalmente è una cosa che non auguro a nessuno“, ha detto l’ex Jordan. “Se hai una possibilità, allora qualcosa può succedere – ha poi aggiunto Ralf Schumacher – Ma per Mick la vedo dura dopo un’assenza così lunga“. Zio Ralf invita quindi Mick a concentrarsi sul WEC, ovvero sul Campionato del Mondo Endurance FIA, dove corre tutt’ora con la Alpine.